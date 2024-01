Mann wird bei Crash in Dresden verletzt, Unfallgegner flüchtet: Zeugen gesucht!

Dresden - Im Dresdner Ortsteil Eschdorf wurde am gestrigen Montag ein Mann (37) bei einem Crash verletzt. Der Unfallgegner flüchtete. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr war der 37-Jährige mit einem Mercedes Vito mit Hänger auf der Pirnaer Straße in Richtung Rossendorf unterwegs.

Weil er nach seinem Hänger schauen wollte, hielt er schließlich an der Haltestelle "Brücke, Eschdorf" an. Als er wieder in den Mercedes-Transporter einsteigen wollte, kam aus Richtung Rossendorf ein unbekanntes Auto angefahren.

Dieses geriet plötzlich in den Gegenverkehr und krachte gegen die geöffnete Tür des Kleintransporters.

Dabei wurde der 37-jährige Mann, der sich gerade zwischen Tür und Karosserie befand, verletzt.