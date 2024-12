Mann zeigt Nazi-Gruß in Dresdner Straßenbahn und schlägt Frau!

Dresden - In einer Dresdner Straßenbahn wurde eine Frau (63) geschlagen.

In der Linie 7 wurde eine Frau von einem betrunkenen Pöbler geschlagen. (Symbolbild) © Holm Helis

Die 63-Jährige war am Samstagabend mit der Linie 7 in Richtung Weixdorf unterwegs, wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte.

Gegen 17.40 Uhr trieb ein weiterer Fahrgast (34) in der Bahn sein Unwesen. Er zeigte den verbotenen Hitlergruß und skandierte nationalsozialistische Parolen.

Als die Frau den 34-Jährigen aufforderte, dies zu unterlassen, wurde der Mann gewalttätig und schlug zu.

Infolge der Attacke wurde die 63-Jährige leicht verletzt.