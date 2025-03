Notorischer Schläger drischt nachts auf Frauen ein - U-Haft!

Dresden - Irgendwann ist dann mal gut: Nach einem Streit soll Marcel T. (33) zwei Mitarbeiterinnen (28, 47) einer Kneipe in Dresden -Mickten nachts geschlagen, anschließend auf dem Polizeirevier noch einen Polizisten gebissen haben. Weil das nicht die einzigen Vorwürfe sind, sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Im vergangenen Jahr attackierte ein Unbekannter das "Echo" mit Pfefferspray, am Dienstag nahm die Polizei dort Marcel T. (33) fest. © Roland Halkasch

Am idyllischen Amselsee in der Sächsischen Schweiz krachte es am 1. Mai 2008 heftig: Bei einer Massenschlägerei gab es mehrere Schwerverletzte, manche leiden noch heute unter den Folgen.

Mit dabei war Marcel T. Er kassierte dafür eine Jugendstrafe von vier Jahren und neun Monaten.

Offenbar keine Lehre für ihn: Im Februar 2023 verurteilte das Riesaer Amtsgericht den mittlerweile nach Großenhain Verzogenen wegen Drogendelikten zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Allerdings steckten hier auch noch Bedrohung, Beleidigung und gefährliche Körperverletzung mit drin.

Auch aus Pirna sind noch drei Anklagen gegen ihn offen: Am 19. Juni 2024 soll T. eine Wohnungstür eingetreten haben, am 17. Juli 2024 auf einem Parkplatz jemandem zwei Faustschläge und einen Schlag mit einem Badelatschen verpasst haben.