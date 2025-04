Massenkeile nach Nazi-Demo: Am Hauptbahnhof fliegen Fäuste und Flaschen

Dresden - Hatte die rechtsextreme Demo in Heidenau noch ein Nachspiel in Dresden ?

Die Polizei musste am Dienstagabend zu einer Massenschlägerei am Hauptbahnhof anrücken. © Matthias Schwarz

Am Wiener Platz gingen am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr zwei Gruppen aufeinander los. Auf der einen Seite Deutsche, auf der anderen Ausländer verschiedener Nationalitäten.

Vor Ort hieß es, dass es sich bei den Deutschen zum Teil um rückkehrende Demonstranten aus Heidenau handelte. Beim Aufeinandertreffen kam es erst zu Pöbeleien, schließlich flogen Flaschen.

Die Polizei ermittelt nun, wer weshalb mit der Keilerei angefangen hat: "Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten zwei etwa 15- bis 20-köpfige Gruppen in Streit", so Polizeisprecher Marko Laske (50). "Dieser mündete in einer Auseinandersetzung, wobei auch Pfefferspray und Flaschen als Wurfgeschosse zum Einsatz kamen."