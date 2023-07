Messerangriff in Dresdner Straßenbahn: Opfer erliegt seinen Verletzungen

Dresden - Am Samstagvormittag kam es in einer Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zu einem schwerwiegenden Angriff mit einem Messer. Dabei starb ein Mann (†40).

Erschütternde Szenen spielten sich am Samstagvormittag in Dresden ab: Kurz vor 10.30 Uhr griff ein Mann einen anderen Passagier mit einem Messer an. © xcitepress

Bei der Polizei Dresden ging der Notruf durch die DVB um 10.24 Uhr ein.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte gegenüber TAG24, dass bei dem Vorfall in der Straßenbahn-Linie 7 eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Der Tatort war auf der Kesselsdorfer Straße in unmittelbarer Umgebung der Haltestelle "Malterstraße" in Löbtau

Polizei und Rettungsdienst eilten zum Einsatzort. Zeugen berichteten, dass nach der Messerstecherei in der Bahn eine große Blutlache im Türbereich zu sehen war.



Das Opfer, ein 40 Jahre alter Mann, wurde umgehend mit sehr schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später.

Der mutmaßliche Täter wurde bereits vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Mann mit somalischer Staatsbürgerschaft. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.

Laut Polizei war das Opfer ebenfalls Somalier.