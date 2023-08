Nach Messer-Angriff auf 31-Jährigen in Gorbitz: Mutmaßlicher Täter (80) stach schon früher zu

Dresden - Wir sehen einen hochbetagten Herrn. Lichtes Haupthaar, zauseliger Vollbart, schlecht zu Fuß. Auf Krücken tritt Gerhard A. (80) den Weg hinter Gitter an. Denn dem tapsigen Opa mit der Lesebrille auf der Nase wird vorgeworfen, in Gorbitz einen Mann brutal niedergestochen zu haben.

Was geschah in der Wohnung im Tanneberger Weg?

An der Endhaltestelle in Leutewitz stach der Kaninchen-Fan damals zu. (Archivbild 2005) © Wolfgang Schmelzer

Erschreckend: Es ist nicht das erste Mal, dass Gerhard A. in Dresden mit dem Messer zusticht.

Vor 18 Jahren fuhr er ohne Ticket mit der Linie 12, kam in eine Fahrkartenkontrolle. Zunächst gab er falsche Personalien an und wollte nicht zahlen. Die Kontrolleure riefen die Polizei, der Ertappte zog ein Messer (7,5 Zentimeter Klinge) und rammte es dem einen zweimal in den Arm, seinem Kollegen zweimal in die Schulter - beide Männer musste notoperiert werden.

Die Polizei schnappte den Täter damals noch am Tattag. Er gab an, in Eile gewesen zu sein, weil er seine Kaninchen habe füttern müssen.

Er wurde später wegen gefährlicher Körperverletzung zuerst zu 13 Monaten Haft verurteilt, entging dem Knast in der Berufung aber mit einer Bewährungsstrafe.

Was im aktuellen Fall zu der Eskalation führte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zum Tatvorwurf machte Gerhard A. bislang keine Angaben.