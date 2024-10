Polizei, Stadt und Wissenschaft kämpfen jetzt gemeinsam gegen Kriminelle!

Dresden - Mehr Wissenschaft statt Verfolgung: Am gestrigen Montag beschlossen die Dresdner Polizei, das Rathaus und die Hochschule der Sächsischen Polizei künftig miteinander zu kooperieren. Das tun sie zwar schon länger, nun aber auch offiziell.

Polizeipräsident Lutz Rodig (61), Hochschulkanzlerin Karin Hollstein und Bürgermeister Jan Donhauser (55, CDU) unterschrieben gestern eine Kooperationsvereinbarung. © Thomas Türpe

"Die Ganoven werden immer schlauer", sagt Dresdens Ordnungsbürgermeister Jan Donhauser (55,CDU). "Leider!"

Und deshalb soll jetzt die Wissenschaft besser in den Kampf gegen Kriminalität einbezogen werden. "Um nicht nur an den Wirkungen herumzudoktern, sondern das Problem an der Wurzel zu packen", sagt Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig (61).

Das habe bei der Soko Iuventus, deren Arbeit auch vom Sächsisches Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (SIPS) begleitet wurde bereits Früchte getragen. "Man hat das Problem nicht auf Null bringen können, aber es ist deutlich weniger geworden", so der Präsident.

Die Soko beschäftigt mit Überfällen von Teenager-Gruppen auf Gleichaltrige.