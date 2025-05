Graffiti wecken Verdacht: Teuer umgestalteter Südpark verschandelt

Alles in Kürze

Mit der Zahlenfolge "161" verschandelten Vandalen eine Info-Tafel im Südpark. © TAG24

Auf die Fußwege wurden zwei auffällig rote Schriftzüge aufgetragen, die offenbar Kritik am System üben sollen. So ist unter anderem das aus den griechischen Buchstaben Alpha und Omega bestehende Anarchie-Symbol zu erkennen - typisch in der linksextremen Szene.

Verunstaltet haben die Vandalen ebenso eine Informationstafel zu der dort befindlichen Streuobstwiese. Groß prangt auf der Vorderseite die Zahlenkombination "161" (steht für die Antifaschistische Aktion).

Die Dresdner Polizei wusste auf TAG24-Anfrage vom Mittwoch zunächst nichts von den Graffiti. Nach einer Überprüfung vor Ort teilte sie mit, dass das zuständige Revier Süd den Zustand "aufgenommen" habe, jedoch keine Angaben zur Schadenssumme machen könne.

Auch die Stadt hatte bislang keine Kenntnis von den möglicherweise politisch motivierten Schmierereien. Es bleibt noch ungewiss, ob sie entfernt werden. "Die Beseitigung erfolgt beispielsweise bei staats- oder jugendgefährdenden Graffiti so schnell wie möglich", heißt es nur.