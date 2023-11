09.11.2023 14:39 1.334 Opel fährt Fußgängerin im Stadtzentrum an und flüchtet: Frau schwer verletzt!

Fahrer-Flucht nach Unfall in Dresden! Am gestrigen Mittwoch wurde eine Frau gegen 11 Uhr in der Altstadt angefahren.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Fahrer-Flucht nach Unfall in Dresden! Die Dresdner Polizei sucht derzeit nach einer Frau, die in der Altstadt zwei Fußgängerinnen angefahren hat. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo Am gestrigen Mittwoch wurde eine Frau (52) gegen 11 Uhr in der Altstadt angefahren. Die 52-Jährige war mit einer Begleiterin auf einem Grünstreifen neben der St. Petersburger Straße unterwegs und wollte die Kreuzstraße in Richtung Pirnaischer Platz überqueren, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Als beide vor einen stehenden Opel liefen, fuhr dieser an und stieß mit den zwei Fußgängerinnen zusammen, wobei die 52-Jährige schwer verletzt wurde. Die andere Frau blieb unverletzt. Dresden Crime Dresdner Seniorin (73) soll's gewesen sein: Giftbriefe an MP Kretschmer, Minister und Landtagspräsident Die Fahrerin des Wagens flüchtete. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um einen schwarzen Opel Tigra TwinTop handeln. Die Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall, insbesondere zum Fahrzeug. Zeugen können sich unter der Nummer 0351/4832233 bei der Polizeidirektion Dresden melden.

