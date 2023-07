Polizei hebt riesiges Waffenarsenal in Radeberg aus

Bei dem Polizeieinsatz in Radeberg wurde ein großes Waffenarsenal gefunden (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

Brisanter Fund: Nachdem ein Sportschütze in Radeberg verdächtigt wurde, illegale Waffen zu besitzen, rückte am vergangenen Freitagmorgen, den 30. Juni, Beamte des Kriminaldienstes Kamenz an, der durch das SEK verstärkt wurde.

Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen, anschließend erfolgt die Wohnungsdurchsuchung. Dabei fanden die Beamten 32 Schusswaffen und mehrere tausend Schuss Munition.

Es stellte sich heraus, dass der Waffenliebhaber 18 der gefundenen Stücke illegal besaß. Zur Art und Herkunft der Schießeisen konnten noch keine Angaben gemacht werden.