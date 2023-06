05.06.2023 15:20 Polizei schnappt in der Neustadt fünf Graffiti-Schmierer und stellt zwei weitere Täter

Am Wochenende kam es in der Dresdner Neustadt zu mehreren Polizeieinsätzen. In dem Zusammenhang gab es insgesamt neun Strafanzeigen.

Von Simone Bischof

Dresden - Am Wochenende kam es in der Dresdner Neustadt zu mehreren Polizeieinsätzen. Am Wochenende rückte die Polizei Dresden mit 17 Beamten zu Kontrollen in der Dresdner Neustadt aus. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa Einsatzzeiten waren Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 4 Uhr, sowie Samstagabend bis Sonntagmorgen im gleichen Zeitraum. Im Einsatz waren 17 Beamte, hieß es in einer Mitteilung der Polizei Dresden. Kontrolliert wurden mehrere Leute in der Äußeren Neustadt. In dem Zusammenhang gab es insgesamt neun Strafanzeigen. Unter anderem wurden fünf Tatverdächtige im Zusammenhang mit Graffitischmierereien gestellt. Zeugen hatten die Sprayer beobachtet, als sie sich an einer Mauer an der Friedensstraße zu schaffen machten, und informierten die Polizei, die eine Frau (19) und vier Männer (19, 19, 20, 22), alle mit deutscher Staatsbürgerschaft, stellte. Dresden Crime Kippenautomat in Laubegast muss leiden: Zweite Sprengung seit Jahresbeginn! Alle Beschuldigten hatten noch die Sprühdosen dabei. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Prügelei in einer Bar Nach einer Auseinandersetzung in einer Bar an der Alaunstraße stellten die Beamten außerdem einen Tunesier. Der 29-Jährige soll dort mit einem anderen Mann gestritten haben. Während des Streits zerschlugen die beiden Kontrahenten unter anderem Gläser und Einrichtungsgegenstände der Gastwirtschaft. Der Beschuldigte stand demnach unter dem Einfluss von Drogen, konkret Cannabis und Kokain. Zudem hatte er auch noch Cannabis bei sich. Er hat nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz am Hals. Wer der zweite Täter ist, wird noch ermittelt.

