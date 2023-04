Polizei stoppt 16-Jährigen am Dresdner Hauptbahnhof: Was man in seinem Rucksack findet, wird sofort sichergestellt

Dresden - Bei einer Kontrolle am Dresdner Hauptbahnhof wurde die Bundespolizei bei einem Teenager (16) fündig.

Die Bundespolizei erwischte einen Teenager mit einem Messer. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kontrollierten die Beamten der Bundespolizei einen 16-Jährigen am Hauptbahnhof in der sächsischen Landeshauptstadt.

Der Ukrainer konnte sich laut einer Mitteilung der Bundespolizei vom Montag nicht ausweisen.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde im Rucksack des Jugendlichen ein verbotener Gegenstand entdeckt: Der 16-Jährige führte eine Butterflymesser mit sich.

Das Messer wurde von der Bundespolizei sichergestellt.