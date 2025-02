Polizei zerschlägt Neonazi-Treff bei Dresdner Kleingartenverein

Dresden - Knapp 3000 Rechtsextremisten zogen am Samstag durch Dresden , gedachten der Bombenopfer im Zweiten Weltkrieg. Abends sollte offenbar gefeiert werden - in einer Gartensparte.

In einer Kleingartenanlage gelten strenge Regeln. Der Vorstand hätte ein Musik-Event von Rechten wohl nicht erlaubt. (Symbolbild) © 123RF/angela940

Nur einen Monat, nachdem eine Rechtsrock-Feier mit 90 Gästen in einem Sportlerheim im Dresdner Ortsteil Schönfeld aufgeflogen war, sollte nun das nächste Neonazi-Event stattfinden.

TAG24 erreichte Michael Schlack, 1. Vorsitzender des Kleingärtnervereins "Am Wiesengrund" an der Nätherstraße. Er weile zurzeit nicht in Dresden und könne erst mal nichts weiter zum Vorfall in der Gartenanlage sagen.

"Um was für eine Veranstaltung es sich dort gehandelt hat, weiß ich nicht. Das erfahre ich erst morgen", so der Kleingarten-Chef. Fakt ist aber: Hätte Schlack gewusst, dass Rechte in der Anlage feiern wollen, hätte er eine solche Veranstaltung nicht gestattet. "Um Gottes willen", entgegnete der Vorsitzende am Telefon.

Laut Internetseite erstreckt sich die Gartenanlage "Am Wiesengrund" über 10,5 Hektar, beherbergt 273 Kleingärten und ist in sechs Abschnitte untergliedert. Viel Platz also, um unter dem Radar zu feiern.