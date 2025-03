Razzia in Leuben: Spezialeinheit stürmt Wohnung in der Nacht

Dresden - Das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landeskriminalamts Sachsen hat in der Nacht zum heutigen Freitag die Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers in Dresden-Leuben gestürmt.

Schwer bewaffnete Beamte in der Nacht zum heutigen Freitag in Dresden-Leuben. © xcitepress

"Wir haben den Hinweis erhalten, dass ein Bewohner mit Betäubungsmitteln handeln soll und zudem im Besitz einer Schusswaffe wäre", so Dresdens Polizeisprecher Lukas Reumund (47) gegenüber TAG24.

Gegen 22.30 Uhr stürmten daher schwer bewaffnete Einsatzkräfte die Wohnung eines 47-Jährigen innerhalb eines Mehrfamilienhauses am Niederseidewitzer Weg. Fündig wurden sie nur bedingt.

"Wir haben weder größere Mengen an Betäubungsmitteln, noch eine Schusswaffe gefunden", so Sprecher Reumund. Lediglich geringe Mengen an nicht näher benannten Drogen stellten die Behörden vor Ort sicher. Gegen 0 Uhr zogen die Beamten wieder ab.