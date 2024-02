Schon wieder Flugzeug bei Landung in Dresden mit Laser geblendet

Zuletzt waren insbesondere Hubschrauber der Bundespolizei von den heimtückischen Attacken betroffen: Am 31. Mai 2023 wurde aus Bautzen heraus ein solcher und ein Rettungshelikopter geblendet, die auf dem Flugplatz Litten landeten.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

"Der Pilot konnte den Flieger trotzdem sicher landen", so Polizeisprecher Sven Möller (34). "Zu Gefährdungen des Luftverkehrs ist es nicht gekommen." Auch wurde niemand verletzt.

Mit 76 Passagieren an Bord sollte er eigentlich bereits um 20 Uhr von Düsseldorf aus in Dresden landen, war aber 20.40 Uhr erst über der Königsbrücker Heide, bevor er nach Süden Richtung Airport einschwenkte.

Mit etwas Verspätung war der Eurowings -Airbus A319 am gestrigen Sonntag gerade im Anflug auf Dresden.

Einen ungewöhnlichen Fall gab es in der Nähe des Bahnhofs Leipzig-Liebertwolkwitz: Hier attackierten Blender am 23. Dezember 2023 einen Lokführer (43), der sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben musste.