Streit, Schläge und Verletzte: Jede Menge Ärger am Dresdner Hauptbahnhof!

Dresden - Immer wieder kommt es im und am Dresdner Hauptbahnhof zu Gewalt . Wie die Bundespolizeiinspektion Dresden berichtete, sind Beamte dort auch am vergangenen Wochenende aufgrund mehrerer Vorfälle im Zusammenhang mit Körperverletzung eingeschritten.

Gewalt am Dresdner Hauptbahnhof: Auch am vergangenen Wochenende knallte es vor Ort. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Am Freitagabend, dem 3. Januar, berichtete ein 17-Jähriger den Polizisten vor Ort davon, am Wiener Platz von einer Person geschlagen worden zu sein. Am Bahnhofsvorplatz konnte der vermeintliche Übeltäter, ein alkoholisierter 21-Jähriger, gestellt werden. Doch der bestritt alles. Nichtsdestotrotz musste der verletzte Jugendliche in Behandlung.

In der Nacht zum Samstag beobachteten Zeugen einen Bierflaschenwerfer. Der 27-Jährige, auf den die Attacke abzielte, wurde jedoch nicht getroffen. Der mutmaßliche Täter, 36 Jahre alt, muss sich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Am Samstagabend erhielten Beamte erneut einen Hinweis auf eine Körperverletzung - wieder am Wiener Platz. Vor Ort fanden Polizisten einen Mann (29) mit klaffender und stark blutender Wunde am Kopf. Die Suche nach dem Verursacher blieb hingegen erfolglos.