Teenager erpresst 13-Jährigen in Blasewitz mit Taschenmesser: Jetzt ermittelt die Kripo

Nachdem ein 13-Jähriger erpresst wurde, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Samstagabend gegen 19.50 Uhr, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. An der Haltestelle "Schillerplatz" bedrohten fünf ebenfalls Halbstarke den Teenager.

Einer der Rowdys zückte ein Taschenmesser und forderte den 13-Jährigen auf, ihm sein Geld zu geben. Verängstigt rückte der Heranwachsende sechs Euro Bargeld heraus.