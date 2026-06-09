U-Haft in Dresden statt "Mary Jane" in Berlin: Mann mit kiloweise Kiff-Kraut gestoppt

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Mit ordentlich Cannabis im Gepäck wollte ein 39-Jähriger über Sachsen weiter zur großen Marihuana-Messe "Mary Jane" in Berlin reisen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Mit ordentlich Cannabis im Gepäck wollte ein 39-Jähriger über Sachsen weiter zur großen Marihuana-Messe "Mary Jane" in Berlin reisen. Seine Tour endete in U-Haft.

Der Mann (39) wollte das Cannabis offenbar in Berlin verkaufen. (Symbolbild)
Der Mann (39) wollte das Cannabis offenbar in Berlin verkaufen. (Symbolbild)  © Martin Schutt/dpa

Der US-Staatsbürger wurde am späten Montagabend mit rund sechs Kilogramm Kiff-Kraut am Grenzübergang bei Schmilka (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) von der Bundespolizei gestoppt, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Ihm wird vorgeworfen, das Cannabis aus Tschechien in die Bundesrepublik transportiert zu haben, um es im Zuge der weltweit größten Cannabis-Messe in Berlin gewinnbringend zu verticken.

Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge ermittelt.

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Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am Dienstag am Amtsgericht Dresden ein Haftbefehl erlassen.

Die "Mary Jane"-Messe findet vom 11. bis zum 14. Juni in Berlin statt. (Archivbild)
Die "Mary Jane"-Messe findet vom 11. bis zum 14. Juni in Berlin statt. (Archivbild)  © Michael Brandt/dpa
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Während die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Bundespolizei weiter andauern, harrt der Mann in U-Haft aus und zeigte sich bereits leicht geständig. Er ist nicht vorbestraft.

Titelfoto: Bildmontage: Michael Brandt/dpa, Martin Schutt/dpa

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