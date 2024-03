Frau (23) in Dresdner Club sexuell genötigt: Polizei fahndet nach dem Täter

Anfang Oktober vergangenen Jahres wurde eine Frau (23) im Dresdner Club "Der Lude" unsittlich berührt. © Thomas Türpe

Wie die Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, hatte sich der Vorfall in der Nacht vom 5. zum 6. Oktober 2023 in dem Club an der Görlitzer Straße in der Neustadt ereignet.

Demnach wurde die 23-Jährige gegen 1.45 Uhr auf der Treppe zu den Toiletten von einem Mann mit kurzen dunklen Haaren und Vollbart angesprochen und anschließend in die Männertoilette gedrängt.

Dort versuchte der Unbekannte, ihre Strumpfhose herunterzureißen. Als sich die junge Frau wehrte, ließ er von ihr ab und verließ den Club.

Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter. Diese sind auf der Webseite der Polizei Sachsen zu sehen.

Anhand der Fotos ist erkennbar, dass der Mann mit einem weißen T-Shirt mit Adidas-Aufdruck bekleidet war. Zudem trug er eine helle Strickjacke, eine dunklere Hose und Turnschuhe.