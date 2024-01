Unter vorgehaltenem Messer: 21-Jähriger soll Dresdnerin vergewaltigt haben!

Dresden - Die Kripo ermittelt in einem unheimlichen Vergewaltigungsfall: Nachdem Bakhtiar K. (21) vor einigen Jahren eine Affäre mit einer Dresdnerin (28) hatte, soll er nach einer Zufallsbegegnung in ihre Wohnung eingedrungen und sie vergewaltigt haben. Nun sitzt der Afghane in U-Haft.