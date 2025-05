Zerstörungswut am S-Bahnhof Strehlen: Mehrere Glasscheiben zertrümmert

Dresden - Am S-Bahnhof Dresden-Strehlen wurden mehrere Glasscheiben zertrümmert. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Die Glasscheiben von vier Werbetafeln wurden zerstört. © Bundespolizeiinspektion Dresden

Insgesamt vier Werbetafeln sowie die Scheibe eines Sitzbereichs an den Gleisen 1 und 2 wurden in der Nacht auf Samstag von bisher unbekannten Tätern zerstört, wie die Bundespolizeiinspektion Dresden am Montag mitteilte.

Bildaufnahmen vom S-Bahnhof zeigen mehrere Scherbenhaufen auf dem Bahnsteig.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Bundespolizei zunächst keine Angaben machen. Die Schadenshöhe befindet sich derzeit in Klärung, erklärte ein Sprecher gegenüber TAG24.

Unterdessen sucht die Bundespolizei nach möglichen Zeugen der sinnlosen Zerstörungswut.