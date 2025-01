Zigarettenautomat ausgerissen und hinterm Auto Hunderte Meter durch Dresden geschleift

Dresden - Am Mittwochvormittag haben Diebe einen Zigarettenautomaten an einem Auto befestigt, aus dem Boden gerissen und Hunderte Meter durch den Dresdner Stadtteil Leuben geschleift.

Im Stadtteil Leuben hat eine vierköpfige Bande versucht, einen kompletten Zigarettenautomaten zu stehlen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Die vierköpfige Bande umwickelte gegen 11.30 Uhr einen Kippenautomaten am Großsedlitzer Weg mit Spanngurten und befestigten diese an einem VW Golf, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

Ein paar Tritte aufs Gaspedal später und der Automat war aus seiner Verankerung gerissen. Die Diebe - zwei ukrainische Männer (15, 22) sowie eine russische Frau (20) und ein russischer Mann (25) - fuhren mit dem entwurzelten Gerät am Heck anschließend bis zur Mockethaler Straße.

Etwa 300 Meter schrammte der Zigarettenautomat über den Asphalt, ehe die Täter anhielten und versuchten, das gestohlene Gut in ihren Fluchtwagen zu hieven. Als Anwohner sie bei ihrem kriminellen Unterfangen beobachteten, ergriff die Bande die Flucht und ließ den Automaten zurück.

Auch bei ihrem Versuch zu entkommen, sorgte die vierköpfige Gruppe für weiteres Chaos: An der Spreewalder Straße kollidierte ihr Golf mit einem geparkten Fahrzeug, am Jacob-Winter-Platz mussten sich Passanten in Sicherheit bringen, als die Bande mit dem Fluchtwagen plötzlich über den Gehweg bretterte.