Zigarettenautomat im Dresdner Norden plötzlich weg: Was ist da passiert?

Dresden - Ungewohntes Bild in Dresden-Weixdorf : Bis vor Kurzem stand dort direkt zwischen der Feinbäckerei "Jörg Klix" und dem Briefkasten ein Zigarettenautomat. Doch nun ist nur noch die Halterung vorhanden. Was ist passiert?

Neben dem Bäcker noch ein paar Zigaretten kaufen? Das geht in Weixdorf an der Königsbrücker Landstraße jetzt nicht mehr! © Roland Halkasch

Eine Meldung der Dresdner Polizeidirektion vom heutigen Montag gibt Aufschluss.

So wurde das Gerät an der Königsbrücker Landstraße am gestrigen Sonntag gegen 6.10 Uhr von bislang Unbekannten in die Luft gejagt.

Sie entwendeten Zigaretten und flüchteten. Die angrenzende Bäckerei war zum Zeitpunkt der Tat geschlossen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Herumliegende Trümmerteile wurden schnell beseitigt.