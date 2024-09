Zoll nimmt Schmuggler hoch: Auto ist voll mit Kippen

Bad Gottleuba - Zöllner haben in der Nacht zum 13. September einen Schmuggler kurz hinter der Grenze zu Tschechien hochgenommen.

Rauchern dürfte bei diesem Anblick vor Freude die Lunge pfeifen. Allerdings wurden die Glimmstängel vom Zoll eingezogen. © Hauptzollamt Dresden

Wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte, sei am Rastplatz "Am Heidenholz" nahe Bad Gottleuba ein Auto mit bulgarischem Kennzeichen gestoppt worden, das auf dem Weg in die Bundesrepublik war.

Während der Kontrolle des Wagens sollte sich herausstellen, dass die Beamten den richtigen Riecher hatten. Sie fanden Zigaretten im Innenraum und bemerkten "verschiedene Unregelmäßigkeiten" an den Seitenverkleidungen.

Bei genauerem Hinsehen entdeckten die Zöllner dort weitere Zigaretten, ebenso wie in einem Koffer mit doppeltem Boden.

Nachdem die "Fundstücke" gesammelt und gezählt waren kam heraus, dass der 34-jährige Fahrer rund 10.000 Glimmstängel schmuggeln wollte.