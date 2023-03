Der Saal war voll, die Stimmung aufgeheizt: So lief die Asyl-Debatte in der Dresdner Dreikönigskirche

Dresden - Aufgeheizte Stimmung in der Dreikönigskirche: Die Stadtverwaltung hatte die Bürger eingeladen, um deren Fragen zum Thema Asyl zu beantworten. So stellten sich am Freitagabend unter anderem Oberbürgermeister Dirk Hilbert (51, FDP) und Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (46) den Dresdnern. Nicht alle Zuhörer fanden Platz, nicht immer blieb es ruhig.