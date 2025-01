Mit Highspeed von Dresden nach Tschechien: Video gibt spannenden Einblick in Neubaustrecke

Eine Neubaustrecke soll die Reisezeit zwischen Dresden und Prag auf lediglich eine Stunde begrenzen. © DB InfraGO

In Zusammenarbeit mit der Leipziger Firma "Vectorvision" hat Infrastruktur-Betreiber DB InfraGO eine spannende Animation auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Projekts veröffentlicht. Sie zeigt, wie der Verkehr aus und in Richtung tschechischer Grenze später aussehen könnte.

Entsprechend der Vorplanungen wird die Bestandsstrecke zwischen Dresden und Heidenau ausgebaut. Es sollen 92 Weichen sowie 46 Kilometer Gleise neu errichtet beziehungsweise auch teils umgebaut werden.

So will man künftig eine Überholmöglichkeit zwischen Reick und Strehlen sowie mehr Kapazität in Niedersedlitz durch vier neue Gleise schaffen. Auch in Heidenau soll es mehr Ausweichmöglichkeiten geben.

Es folgt die wohl größte Herausforderung - der neue Erzgebirgstunnel, der erst vor wenigen Wochen durch zwei klagende Kommunen für Schlagzeilen gesorgt hat.