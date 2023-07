Apache 207 bringt die Filmnächte zum Beben: Rapper zündet Hit-Feuerwerk

Dresden - Rapper Apache 207 hat am Donnerstagabend die Dresdner Filmnächte zum Glühen gebracht und sein Publikum mit einer einzigartigen Show beglückt.

Apache 207 fuhr mit einem Boot durch die Menge und performte den gleichnamigen Song "Boot". © TAG24

Volkan Yaman (25), wie der in Ludwigshafen am Rhein aufgewachsene Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, war zum ersten Mal in Dresden – und versprach, wiederzukommen!

Und mit seiner Bühnenshow hat der Künstler ordentlich was auf die Beine gestellt. Denn neben einem weißen Mercedes Cabrio wurde auch eine eigene Tankstelle "Apache Oil" nachgebildet. Auch an Feuer und Pyrotechnik wurde nicht gespart.

Neben seinen Hits wie "200 km/h", "Kein Problem" und "Breaking Your Heart" durfte sein Rekord-Hit "Roller" natürlich nicht fehlen.

Doch der Musiker stimmte auch ruhige Töne an, wechselte dafür sogar die Bühne. In einem eigens gebauten Boot auf Stützen fuhr der 25-Jährige durch die knapp 13.000 Fans auf dem ausverkauften Filmnächte-Gelände.

Auf einer sich drehenden Bühne, die dem Eingang seines Elternhauses nachempfunden ist, zeigte Apache dann seine gefühlvolle Seite.