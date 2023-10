Mit Freunden Brücken bauen: Frauenkirche präsentiert "Musikjahr 2024"

Dresden - "Klänge, die Brücken bauen", so lautet das Motto für das Musikjahr 2024 in der Frauenkirche. Musikdirektor Daniel Hope (50) hat für das mehr als 100 Termine umfassende Programm besonders viele musikalische Freunde eingeladen. Allein die Position des Organisten bleibt bis auf Weiteres vakant.

Präsentierten das "Musikjahr 2024" der Frauenkirche (v.l.): Artistic Director Daniel Hope (50), Stiftungs-Geschäftsführerin Maria Noth (46) und Frauenkirchenkantor Matthias Grünert (49). © Eric Münch

"Musik ist ein integraler Bestandteil in der Frauenkirche", sagte Maria Noth (46), Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche, bei der Programmvorstellung am Freitag. Kammermusik und Sinfoniekonzerte spiegelten wider, "dass Musik eine Art dritten Raum, einen Ort der Begegnung zu schaffen vermag", so Noth.

Unter dem Brücken-Motto liefen viele Fäden zusammen: "Damit brechen wir bewusst Grenzen auf und zeichnen Verbindungslinien zwischen Epochen und Stilen, Genres und Komponisten, Religionen und Kulturen."

Für Daniel Hope ist es die 6. Saison als musikalischer Leiter. "Ich bin in diesem Jahr 50 geworden und habe es überlebt", scherzte er. Und doch beginne er nachdenklich zu werden und habe deshalb für das kommende Jahr "so viele enge Freunde wie nie zuvor" eingeladen.

So gastiert die japanische Geigerin Midori (54) mit der Prager Philharmonie, Mandolinenspieler Avi Avital (44) oder das Vocalensemble Chanticleer aus San Francisco. Trompeter Till Brönner (52) werde mit Hopes Zürcher Kammerorchester ein Klassik-Jazz-Projekt in neuer Variante beleben, die junge Trompeterin Lucienne Renaudin Vary (24) mit dem Orchestre de Chambre de Paris musizieren.