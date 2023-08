Silbermonds Dresdner Festival: Drei Konzerte in drei Tagen

Begeisterung am Samstag am Dresdner Elbufer. © Norbert Neumann

Große Überraschung am Ende des Konzerts: Da Silbermond am frühen Abend schon als "Vorband" des Konzertes von Michael Patrick Kelly (45) in der Jungen Garde aufgekreuzt waren, ließ es sich "Paddy" nicht nehmen, im Alten Schlachthof zum Finale ein Duett mit Stefanie zu singen.

Mit "Auf, auf in den Sommer, auf in die Nacht, auf in das Leben, das eine, das ich hab" begann und endete dieser heiße Abend. Der eine oder andere wird auch am Elbufer am nächsten Abend wieder dabei gewesen sein.

Die Band selbst gab auf Facebook ein Zeugnis ab:

"Dresden unsere Liebe! Beatpol, Schlachthof, Elbufer! Danke für drei Wahnsinnstage mit Euch", heißt es da und ergänzend: "Bis zum nächsten Jahr!"

Der Termin am 30. August 2024 bei den Filmnächten ist schon gesetzt.