Relikt aus DDR-Zeiten: Barock-Schriftzug leuchtet wieder

Dresden - Seit Mittwoch erhellt eine über 50 Jahre alte Leuchtreklame aus DDR-Zeiten wieder das Dach der ehemaligen Tintenfabrik in der Emilienstraße.

Seit Mittwoch leuchtet wieder der Barock-Schriftzug der ehemaligen Tintenfabrik. © Benjamin Venter

Die rund zwei Meter hohe und 9,50 Meter breite Werbung wurde auf Initiative der Unternehmen "Barock"-Eventpark und Octopus Liquids und dank Förderung des Stadtbezirksbeirats Pieschen in Höhe von über 15.000 Euro restauriert.

Das Grundgerüst aus Stahl blieb erhalten, die Neonröhren wurden ausgetauscht. In Tintenblau strahlen jetzt weithin sichtbar Schriftzug als auch Tintenfass.

"Damit geht ein Herzenswunsch in Erfüllung", freut sich Eventpark-Chef Torsten Meisel. "Leuchtreklamen aus DDR-Zeiten gibt es nicht mehr viele" - am bekanntesten ist die unter Denkmalschutz stehende Margon-Werbung am Dippoldiswalder Platz.

Bis zur Wende hatte "Barock" nicht nur die Füllhalter von Schulkindern "betankt", sondern auch Farbbänder für Schreib-, Buchungs- und Rechenmaschinen hergestellt. Nach der Wende legten neue Eigentümer zwei Insolvenzen hin. 2011 schloss "Barock", das einst 450 Mitarbeiter beschäftigte, endgültig.