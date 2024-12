10 Tipps für Euren Advents-Sonntag in und um Dresden!

Heute ist der vierte Advent, nicht mehr lang und der Weihnachtsmann steht vor der Tür! Wie Ihr Euch die Tage noch verschönern könnt, erfahrt Ihr hier.

Von Dana Peter

Dresden - Am heutigen Sonntag ist der vierte Advent, nicht mehr lang und der Weihnachtsmann steht vor der Tür! Wie Ihr Euch die Tage der Vorfreude noch verschönern könnt, erfahrt Ihr in unseren TAG24-Tipps für Dresden und Umgebung!

Fondue-Abend

Dresden - Die neue Almhütte (45 Plätze) im Innenhof des Taschenbergpalais (Taschenberg 3) hat sich im Advent auf Fondue spezialisiert. Zur Auswahl stehen jeden Abend das "Alpengold-Käsefondue" aus den Schweizer Käsesorten Vacherin und Greyerzer Käse sowie das "Gipfelfeuer-Fleischfondue" mit wahlweise feinstem Kalbsfilet oder Maispoularde. Geöffnet ist täglich ab 17.30 Uhr. Kosten: 42 Euro (Käsefondue), 45 Euro (Fleischfondue). Reservierung und Infos: kempinski.com.

In der neuen Almhütte im Innenhof des Taschenbergpalais gibt es im Advent Fondue. © 123Rf/foodandmore

Winterzauber

Lichtenau - Der Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) verzaubert täglich von 13 bis 20 Uhr mit Lichtinstallationen und winterlichen Attraktionen. Auf einem 1,5 Kilometer langen Spaziergang erwarten Besucher unzählige Lichtskulpturen und rund 700.000 LEDs, die den Park in eine magische Winterwelt verwandeln. Highlight ist die Lasershow am See. Auch die Eislauffläche, Wellenflieger und Allwetter-Reifenrutsche sorgen für Spaß. Indoorspielwelt, Wildpark und Gastronomie runden das Angebot ab. Eintritt ab vier Jahren: 15,50 Euro. Infos unter: sonnenlandpark.de.

Der Sonnenlandpark verzaubert mit Lichtinstallationen und winterlichen Attraktionen. © Facebook/Screenshot/Sonnenlandpark Lichtenau / Sachsen

Wein & Licht

Radebeul - Unter dem Motto "Wein & Licht" verwandeln am Sonntag ab 15 Uhr rund 5500 Lichtpunkte sowie zahlreiche Herrnhuter Sterne das Ensemble auf Schloss Wackerbarth in eine zauberhafte Welt aus strahlendem Glanz, Musik und Genuss. Lichtskulpturen, Märchenlaternen und ausgewählte Illuminationen laden zum Rundgang ein. Eintritt: 5/2,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Infos unter: schloss-wackerbarth.de.

Am Schloss Wackerbarth erstrahlen lauter Lichter. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Dresdner Winter

Dresden - Der Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstraße 1) hat sich wieder in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt. Mehr als 1250 Quadratmeter Eisfläche, drei Eisstockbahnen, romantische Feuerschalen, ein buntes Veranstaltungsprogramm und Leckeres aus der Küche machen den "Dresdner Winter" zum Geheimtipp für Familientage. Am Sonntag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Eisbahn (2 h): 9/6 Euro. Leih-Schlittschuhe: 5 Euro. Infos unter: dresdner-winter.com

Eine Winterlandschaft erwartet Euch am Konzertplatz Weißer Hirsch. © Steffen Füssel

Christmas Garden

Dresden - Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise in eine glitzernde, erklingende Winterwelt: Schloss und Park Pillnitz verwandeln sich in eine leuchtende, geheimnisvolle Landschaft. "Christmas Garden" (bis 12. Januar 2025) erleuchtet zum sechsten Mal das Areal. Es gibt einen neuen Rundweg mit beeindruckenden Lichtinstallationen. Diesmal ist auch wieder eine große Eisbahn vor Ort. Tickets (ab 19,90 Euro) & Infos unter: christmas-garden.de/dresden.

Der Christmas Garden begeistert auch in diesem Jahr. © Robert Michael/dpa

Weihnachts-Circus

Dresden - Der Dresdner Weihnachts-Circus (Washingtonstraße 2) schafft unvergessliche Erlebnisse für Jung und Alt. Mit der Übernahme durch die Gebrüder Köllner beginnt ein neues Kapitel. Mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft führen sie die Tradition von Mario Müller-Milano fort, mit frischen Impulsen. Vorstellungen am Sonntag, 14 und 18.30 Uhr. Tickets (ab 11 Euro) und Infos unter: dwc.de.

Macht unvergessliche Erinnerungen im Weihnachts-Circus. © Holm Helis

Lichtertour

Dresden - Willkommen zur stimmungsvollen Lichtertour am Flughafen Dresden! Am Sonntagabend verwandelt sich der Airport in eine funkelnde Kulisse. Nach einem Sicherheits-Check um 16 Uhr nehmt Ihr im Bus Platz und geht auf Entdeckungstour. Erlebt das Vorfeld aus nächster Nähe. Highlight: ein Besuch bei der Flughafenfeuerwehr. Alle Teilnehmer über 16 Jahre benötigen einen gültigen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein). Treffpunkt: 15 Minuten vor Tourbeginn an der Aero Lounge auf der Abflugebene am Glastunnel. Kosten: 24/22 Euro. Tickets und Infos: mdf-ag.com.

Der Flughafen Dresden lädt zu einer Lichtertour ein. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Puppentheater

Dresden - "Die kleine Meerjungfrau" wird am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstr. 1) als Puppentheaterstück gezeigt. Es spielt die Theatermanufaktur Dresden. Empfohlen für Kinder ab drei Jahren. Tickets ab 8 Euro im Vorverkauf und an der Tageskasse ab 15.30 Uhr. Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de/winter/termine.

Schlossgeheimnisse

Moritzburg - Vom "Vom Keller bis zum Dach" heißt es am Sonntag von 13 bis 14.30 Uhr auf Schloss Moritzburg. Werft einen Blick in sonst verborgene Winkel des einstigen Jagd- und Lustschlosses August des Starken. Steigt von den ältesten Gewölben im Keller bis über 40 Meter hinauf unters Dach des Küchenturms und genießt den Rundumblick in die Kulturlandschaft. Achtung: Das Barockmuseum ist nicht Teil der Führung. Festes Schuhwerk empfohlen. Kosten: 15 Euro, Kinder 12 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de.

Am Sonntag könnt ihr einen Blick in sonst verborgene Winkel des Schlosses werfen. © Georg Moritz/dpa

Adventsgrillen

Das Schloss Proschwitz lädt zur Hausführung ein. © Thomas Türpe