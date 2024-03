Zehn Tipps für den Ostersonntag in und um Dresden!

Nach der Ostereiersuche kommt das ... Wir haben für Euch Tipps zusammengesucht, was Ihr am heutigen Ostersonntag in und um Dresden alles erleben könnt!

Von Annett Daube

Dresden - Nach der Ostereiersuche kommt das ... Wir haben für Euch Tipps zusammengesucht, was Ihr am heutigen Ostersonntag in und um Dresden alles erleben könnt!

Osterreiter

Kamenz/Bautzen - Am Ostersonntag verkünden Osterreiter in der katholischen Oberlausitz die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Nach altem Brauch reiten die katholischen Männer in Frack und Zylinder auf festlich geschmückten Pferden in die Nachbargemeinde. Neun Züge mit mehr als 1500 Pferden werden in diesen Prozessionen unterwegs sein. Von Bautzen nach Radibor ab 10.30 Uhr, von Radibor nach Storcha ab 11.45 Uhr, von Panschwitz-Kuckau nach Crostwitz ab 12.45 Uhr. Weitere Strecken der Osterreiter findet Ihr unter sorben.org.

Am Sonntag verkünden Osterreiter die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Ostermarkt auf der Burg

Hohnstein - Auf der Burg Hohnstein startet am Ostersonntag von 10 bis 17 Uhr "Die Suche nach dem goldenen Ei". Der Hohnsteiner Ostermarkt bietet Kunsthandwerk, regionale Leckereien, ein buntes Familienprogramm und eine spannende Ostereier-Suche. Eintritt: 4/2 Euro.



Ostersingen

Schöna - Im kleinen Schönaer Park erklingen am Ostersonntag ab 10 Uhr heimatliche Lieder, denn die Chorgemeinschaft Reinhardtsdorf-Schöna stimmt Frühlings- und Wanderlieder an. Kinder können Ostereier bemalen, die Birken schmücken und bestimmt auch mitträllern. Der Eintritt ist frei.



Im Schönaer Park wird die Chorgemeinschaft Reinhardtsdorf-Schöna singen. (Symbolbild) © 123RF/crispyphotos

Osterhasenfahrten in Lohsdorf

Hohnstein - Die Schwarzbachbahn verkehrte von 1897 bis 1951 von Goßdorf-Kohlmühle nach Hohnstein als einzige Schmalspurbahn in der Sächsischen Schweiz. Seit 1995 kümmert sich ein Verein um den Wiederaufbau der Bahn, der Bahnhof in Lohsdorf wurde 2006 fertiggestellt. Vom großen Enthusiasmus der "Schwarzbachbahner" können sich die Besucher am Ostersonntag von 10 bis 17 Uhr bei lustigen Osterhasenfahrten ab Bahnhof Lohsdorf überzeugen. Im 30-Minuten-Takt fährt der Dieselzug, Osternester für die Kinder werden auch versteckt.



Die Schwarzbachbahn bietet am Sonntag lustige Osterhasenfahrten an. © Daniel Förster

Ostern in der Kreuzkirche

Dresden - Ostern in der Kreuzkirche - das bedeutet eine musikalische Ostervesper am Karsamstag mit dem Kreuzchor (ab 17 Uhr). Die Ostermette am Ostersonntag beginnt um 6 Uhr mit dem traditionellen Mettenspiel von Rudolf Mauersberger aus dem Jahr 1940. Als Abschluss spielen die Dresdner Turmbläser vom Turm der Kreuzkirche festliche Musik. Der Besuch der Vesper wie der Mette ist mit Erwerb eines Programmes für 5 Euro pro Person möglich.



Heiße Eisen und weiße Wäsche

Oschatz - Das Stadt- und Waagenmuseum lädt an den Osterfeiertagen ein, die Stadtgeschichtsausstellung, die Ausstellung zum früheren Wohnen und zum Oschatzer Handwerk zu erkunden. Die Sonderausstellung "Heiße Eisen - Alte Bügeleisen & Uromas Weißwäsche" zeigt historische Bügeleisen und Kurioses aus Omas Wäscheschrank. Vom 25 Meter hohen Wachturm kann ein schöner Ausblick genossen werden. Geöffnet von 13.30 bis 17 Uhr. Eintritt: 5/3/Familien 12 Euro.



Im Stadt- und Waagenmuseum gibt es derzeit die Sonderausstellung "Heiße Eisen - Alte Bügeleisen & Uromas Weißwäsche". © Norbert Neumann

Offene Manufaktur

Grünhainichen - Bei Wendt & Kühn öffnet zum Osterfest die Manufaktur und lädt zu einem kunterbunten Osterprogramm ein. Von 10 bis 17 Uhr sind Besucher willkommen, Osterbingo zu spielen, selbst ein Osterarrangement zu gestalten oder Ostereier zu suchen. Bis zum Ostermontag ist der Besuch ohne Anmeldung möglich.



Wendt & Kühn lädt zu einem kunterbunten Osterprogramm ein. © Kristin Schmidt

Mittelalter auf Schloss Burgk

Freital - Das Mittelalterliche Osterspektakulum auf Schloss Burgk hat Tradition. Von Karsamstag bis Ostermontag herrscht hier historisches Markttreiben, werden Spielleute, Gaukler und rauflustige Rittersleut für Unterhaltung sorgen. Süßes und Deftiges aus den Küchen und typische Getränke wie Klosterbräu und Met werden gereicht. Eintritt: 10/5 Euro. Kinder unter Schwerthöhe frei.



Tradition: Das Mittelalterliche Osterspektakulum auf Schloss Burgk. © Holm Helis

Ostern in der Eisenbahnwelt

Rathen - Kinder werden in den Eisenbahnwelten im Kurort Rathen zu Ostern direkt am Eingang mit einer süßen Leckerei begrüßt. Die größte private Gartenbahnanlage wurde österlich geschmückt, es fahren "Osterzüge" durchs Gelände. Die Anlage öffnet täglich ab 10 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) und erfreut die Besucher mit zahlreichen Erlebnissen und einem Blick auf die Umgebung der Sächsischen Schweiz. Eintritt: 9/8/5/2/Familien 20 Euro.



Bei den Eisenbahnwelten gibt es zahlreiche Ostererlebnisse. © Steffen Füssel

Osterwasser und Osterbasteln

Dresden - Auf dem Landgut Hofewiese in Langebrück ist Ostern eine Menge los. Von jeweils 10 bis 19 Uhr können Besucher den Biergarten stürmen. Am Ostersonntag wird der alte Brauch des Osterwasserholens belebt. Ab 6 Uhr gibt es für schweigende Mädels und Damen eine kleine Wanderung zu einer Quelle. Ab 12 und 14.30 Uhr schaut dann auch der Osterhase auf seinem Feuerstuhl vorbei. Ab 12 Uhr kann gebastelt werden, das Kinderschmink-Team ist vor Ort. Der Ostermontag widmet sich mit einem Programm allen Familien, um 14 Uhr kommen Reitschule und Ponyhof mit ihren Pferden vorbei. Der Eintritt ist frei.



Auf dem Landgut Hofewiese in Langebrück kann am Sonntag gebastelt werden. © 123rf/habrovich