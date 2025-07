1000 Musiker spielen im Dynamo-Stadion: Babette gehört zu Dresdens größter Band

So sieht's aus, wenn 1000 Musiker auf dem Fußballrasen ein Konzert geben. © The Grand Jam / Thomas Holz

Bis zu ihrem Umzug nach Dresden hat sie Trompete geblasen. "Seit ich zehn Jahre alt war, habe ich in Orchestern und Bigbands gespielt", blättert Babette durch ihr Fotoalbum.

1997 hat sie das Instrument an den Nagel gehängt. Stattdessen entdeckte Babette ihre Stimme wieder - im Studium hatte sie im Kammerchor gesungen.

Das Singen in verschiedenen Musikprojekten und im Gospelchor gab ihr nach der Krebsdiagnose vor vier Jahren Zuversicht, ließ sie die Chemotherapie aushalten.

"Seit einem Jahr geht es mir wieder gut, die Musik hat sicher auch dazu beigetragen. Musik macht einfach das Leben schöner", strahlt Babette.

Das Dresdner Konzert ist ihr dritter "Grand Jam"-Auftritt. "Von Donnerstag bis Samstag wird im Stadion intensiv geprobt", freut sich Babette. Rund 500 Sänger, 100 Gitarristen, 100 Schlagzeuger, 100 Bassisten und zahlreiche Keyboarder, Trompeter, Posaunisten, Geiger, Cellisten, Saxofonisten und Bratschisten studieren dann 20 Pop- und Rocktitel ein, deren Noten und Texte sie vorab bekommen haben.

Babette fiebert vor allem "Sweet Child O' Mine" von Guns N’ Roses und "Just Can't Get Enough" von Depeche Mode entgegen.