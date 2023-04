12 Tipps zum Wochenende: Das könnt Ihr diesmal alles erleben

Dresden - Durch die Ausstellung "Ernst Ludwig Kirchner - Vor der Kunst die Architektur" wird am Samstag ab 14 Uhr eine Führung im Zentrum für Baukultur Sachsen (im Kulturpalast, Eingang über Galeriestraße) angeboten. Die Ausstellung gibt Einblicke in das unbekannte baukünstlerische Werk des berühmten Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner. Eintritt frei. Um Anmeldung zur Führung unter anmeldung@zfk.de wird gebeten. Am kommenden Dienstag ist außerdem ab 19 Uhr eine Midissage mit Werkstattbericht und Abendvortrag des Kunst- und Musikwissenschaftlers Prof. Dr. Henrik Karge geplant.

Hohnstein - Die Burgstadt wurde in der Zeit des Siebenjährigen Krieges von 1756 und 1763 von Preußen belagert. In diese Zeit wird die Stadt oberhalb des Polenztales am Sonnabend zurückversetzt. Mit Pulverdampf und Biwak im Burggarten kann Geschichte erlebt werden. Um 10, 15 und 20 Uhr werden die Stadtgefechte nachgestellt, am Abend gar mit "Nachtbeschießung" der Burg.

Sächsische Schweiz - Die Bahnerlebnistage in der Sächsischen Schweiz stehen am Wochenende im Zeichen der kleinen bis ganz großen Eisenbahnen. So verkehrt die Schwarzbachbahn zwischen dem Bahnhof Lohsdorf und dem Bahnhof Kohlmühle. Im Miniaturpark "Die kleine Sächsische Schweiz" sind Mitfahrten auf den Waggons der Miniatur-Bergbahn möglich. Auch die Eisenbahnwelten in Rathen, das Miniatur-Elbtal in Königstein, die Kirnitzschtalbahn in Bad Schandau, das Geschäft "Tillig Modellbahnen" in Sebnitz und das Feldbahnmuseum Herrenleite in Lohmen nehmen an den Thementagen teil und freuen sich auf interessierte Besucher.