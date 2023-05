14 Tipps zum Wochenende in und rund um Dresden: Das gibt es am Samstag zu erleben!

In Dresden und ganz Sachsen kann man am Wochenende eine Menge Veranstaltungen erleben. 14 werden hier vorgestellt.

Von Annett Daube

Dresden - Frühlingshafte Temperaturen für die Ausflügler im Sonnenschein, ein paar Regenschauer für die Neubepflanzungen im Garten - und unsere Wochenendtipps für Euch, liebe Leser, versüßen Euch die freie Zeit!

Kostümverkauf

Dresden - Auf der Suche nach einem ausgefallenen Kleidungsstück? Im Schauspielhaus werden am Samstag von 10 bis 14 Uhr im Steinfoyer Kostüme verkauft. Neben Bühnenkostümen können die Besucher auch in Vintage- und Alltagskleidung stöbern. Bitte beachtet, dass nur Barzahlung möglich ist.

Wer den Fasching vermisst, kann sich bestimmt beim Kostümverkauf ablenken. © 123RF/melnyk58

Oberlausitzer Trödelmarkt

Bautzen - Der Oberlausitzer Trödelmarkt öffnet auf dem Freigelände an der Wilthener Straße am Samstag von 9 bis 15 Uhr für alle Trödelfans. Sammler finden hier Ansichtskarten, Bilder, Spielzeug oder Modelleisenbahnen. Eintritt: 2,50 Euro.



Naturmarkt

Tharandt - Nun ist sie da, die Gartensaison. Der Naturmarkt in Tharandt (unterhalb der Bergkirche) bietet daher am Samstag von 9 bis 13 Uhr vor allem frische Pflanzen an. Eine große Auswahl an Tomatenpflanzen wie die "Rote Zora" oder "Green Zebra" und weiteren jungen Gemüsepflanzen sowie die leckeren Spezialitäten aus der Region warten auf interessierte Käufer.



Wer hier die Tomaten nicht sieht, muss Tomaten auf den Augen haben. © 123RF/jackf

Jazz in der Kulturkulisse

Dresden - In der Kulturkulisse in Plauen (Altplauen 19) bringt am Samstag ab 19.30 Uhr das Matt Thiemig Jazz Trio Altbewährtes in ungewöhnlicher Besetzung und kammermusikalisch zu Gehör. Die Musiker bieten Swing und Modern Jazz, Klassiker vom Anfang des Jazz, Blues und Tango auf der Gitarre, dem Violoncello und Kontrabass. Tickets ab 17,50 Euro. Bitte unter Telefon 0351/31569861 reservieren.



Wer am Samstagabend was auf die Ohren bekommen will, kann dies haben. © 123RF/tsuguliev

Fernmeldemuseum

Dresden - Wer das "Fräulein vom Amt" kennenlernen will, sollte am Samstag den Tag der offenen Tür vom Fernmeldemuseum (Eingang Hertha-Lindner-Straße 5, neben der Postmeilensäule) nutzen. Historische Fernmeldetechnik ist hier hautnah und funktionierend erlebbar. Eintritt: 5 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei.



Für alle, die nicht wissen, was das hier ist: So sahen früher mal die Telefone aus. © Norbert Neumann

Filmbörse

Dresden - Im UFA-Kristallpalast Dresden wird am Samstag ab 10 Uhr eine Filmbörse veranstaltet. Ob Plakate, Aufsteller, Filmprogramme, Autogramme, DVDs und Videokassetten - Sammler kommen auf ihre Kosten, können ihre Stücke schätzen lassen und eine Charity-Versteigerung erleben. Der Eintritt ist frei.



Filmfreunde können im UFA-Kristallpalast Dresden wieder auf ihre Kosten kommen. © Steffen Füssel

Führungen im Straßenbahnmuseum

Dresden - Das Straßenbahnmuseum (Trachenberger Straße 38) ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr für geführte Rundgänge geöffnet. Hier könnt Ihr erfahren, wie der "Große Hecht" zu seinem Namen kam oder warum die Tatrawagen eine Spezialanfertigung für Dresden waren. Die letzte Führung startet um 15 Uhr. Teilnahme: 7/4 Euro.



Abendfahrt mit Dampf

Radebeul - Eine Abendfahrt in den Mai kann mit der Traditionsbahn Radebeul erlebt werden. Am Samstag startet der Lößnitzdackel ab Bahnhof Radebeul-Ost um 18 Uhr. Geboten wird für den Fahrpreis von 30 Euro (pro Erwachsener, es können bis zu 4 Kinder mitfahren) zum Sonnenuntergang per Dampfzug auch ein Grillbuffet und Getränkeausschank zu moderaten Preisen. Tickets unter traditionsbahn-radebeul.de.

Die Traditionsbahn Radebeul kommt am Samstag wieder ins Rollen. © imago/Sylvio Dittrich

Paddelfestival

Markkleeberg - Das 8. XXL-Paddelfestival läutet die Saison im Kanupark Markkleeberg ein. Am Wochenende wird auf beiden Wildwasserstrecken und bei geführten Touren auf den Gewässern des Leipziger Neuseenlandes gepaddelt, mit allem was schwimmt. Der Kanupark ist am Samstag von 9 bis 22 und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr frei zugänglich. Eine Expo zeigt Boote, Boards und Paddel, die auch getestet werden können. Zahlreiche Mitmachaktionen, Workshops und Angebote zum Entspannen gehören zum Programm. Der Eintritt ist frei. Die Nutzung der Wildwasserkanäle kostet 50/DKV-Mitglieder 35/Kinder und Jugendliche 10 Euro.

Paddel-Fans wissen, was sie am Wochenende zu tun haben. © imago/Hanke

Nachhaltigkeitsfestival

Dresden - Das "Dear Future"-Nachhaltigkeitsfestival richtet den Blick in die Zukunft und lädt ein, sich über den gesellschaftlichen Wandel zur Nachhaltigkeit auszutauschen. Am Samstag geht es unter dem Motto "HellerHeld:innen" mit der gesamten Familie auf den Dresdner Heller, um die Tier- und Pflanzenvielfalt kennenzulernen. Start ist 10 Uhr am Hammerweg (Trümmerberg), Teilnahme frei. Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr viel Erfahrungsaustausch an einer langen Kaffeetafel im Stadtteilhaus Äußere Neustadt auf der Prießnitzstraße 18 zum Thema "Ooseinde 2.0 oder Wie kann ein Kellerklub in Nachbarschaft gelingen?". Das komplette Programm unter dearfuturedresden.de.



Das Nachhaltigkeitsfestival eignet sich für die komplette Familie. © 123rf/Milkos

Treppenmarathon

Radebeul - Seit 2005 existiert der "Mt. Everest Treppenmarathon" an der Spitzhaustreppe in Radebeul-Oberlößnitz. Am Wochenende findet der Lauf Nummer 19 statt. Der Wettbewerb wird als einer "der schwersten und größten Extremtreppenläufe der Welt" bezeichnet. Der Doppelmarathon setzt sich aus Auf- und Abstieg zusammen, beinhaltet daher zweimal 42,195 Kilometer und 79.400 Stufen. Eine Herausforderung, die unter treppenmarathon.de angemeldet werden kann und auch anfeuerndes Publikum verträgt.



Vor malerischer Kulisse findet mal wieder der Treppenmarathon in Radebeul statt. © Petra Hornig

Sterne-Manufaktur

Herrnhut - Die Herrnhuter Sterne Manufaktur feiert am Samstag von 10 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür und lädt die Besucher zu einem bunten Programm ein. Dazu gehören Produktionsführungen, Shuttle-Fahrten zur Comenius-Buchhandlung, Bastelstände, Vorträge, botanische Gottesacker-Führungen und der Verkaufsstart der Sonderedition 2023. Auch das Heimatmuseum hat geöffnet. Eintritt: 2/1 Euro.



Wer im Mai schon wieder an Herrnhuter Sterne denkt, hat Glück gehabt. Die offene Tür lädt am Samstag ein. © Thomas Türpe

Beatpol Kicks

Dresden - Im Beatpol legt am Samstagabend DJ !Mauf auf. Der lokale DJ ist ein Urgestein in der Dresdner Kneipenszene, spielte schon im Club Paula, der Groove Station und zu Beginn seiner "Karriere" im Hebedas. Sein Fokus liegt auf Indie und Rock - all seine Hits sind tanzbar. Tickets ab 10 Euro an der Abendkasse. Beginn: 21 Uhr.



Koi- und Zierfischmarkt

Niesky - Auf dem Fischereihof in Petershain startet am Samstag ab 8 Uhr die Teichwirtschaft Armin Kittner mit einem großen Koi- und Zierfischmarkt in die Saison. Es werden Kois, Zierfische, Störe und zahlreiche Biotopfische sowie das entsprechende Fischfutter angeboten. Fachleute beraten zum Bau (und Reparatur) von Gartenteichen, Swimmingpools, Teichfiltern, Becken, Bachläufen. Ein Imbiss sorgt für kulinarische Pausen.



Wer Koi- und Zierfische sehen möchte, ist am Samstag in Niesky an der richtigen Adresse. © 123RF/agusprianto