15 Tipps und eine Warnung für das Wochenende in Dresden

In Dresden wird an diesem Samstag eine Bombe entschärft. Dennoch gibt es zahlreiche Ausflugstipps.

Von Annett Daube

Dresden - Das typische April-Wetter sorgt für viel Abwechslung am Wochenende. Dafür sorgen auch unsere Wochenendtipps - damit dem Regen wieder Sonne folgt!

+++ Zunächst die Warnung +++ zum Dampfloktreffen

Dresden - Achtung: Aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Dresden richtet die Polizei an Besucher des Dampflockfests eine Bitte: "Mit Blick auf die anstehenden Einsatzmaßnahmen werden die Besucherinnen und Besucher (...) gebeten, die Veranstaltung erst am Samstagnachmittag aufzusuchen." Dann erwartet sie dort Folgendes: Mit Sonderzügen, "Dampf & Dixie" im Lokschuppen und einem bunten Programm findet am Wochenende das 15. Dresdner Dampfloktreffen statt. Das Festgelände an der Zwickauer Straße hat sich auf zahlreiche Gäste vorbereitet und ist bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 18/12 Euro. Nachtfotoparade am Samstag: 25 Euro. Musikveranstaltung "Dampf & Dixie" 15 Euro. Sonderzug-Mitfahrt: 49 Euro. Das ganze Programm zum Nachlesen unter igbwdresden-altstadt.de. Auch der Dresdner Hauptbahnhof feiert mit, denn er hat Grund dazu: Der Bahnhof ist 125 Jahre alt. Am Sonnabend gibt es ab 8 Uhr ein großes Bahnhofsfest mit Führungen, Spielen, Musik, Ausstellung und Lasershow. Der Eintritt ist frei.

Besucher des Dampfloktreffens werden von der Polizei Dresden gebeten, erst nachmittags zu der Veranstaltung zu gehen. © Matthias Hiekel/dpa

Oper mal anders

Dresden - "Oper mal anders" heißt es im Kanonenhof (Brühlscher Garten 4) am Samstag ab 16.30 Uhr. Der gebürtige Engländer Richard Vardigans bringt Leonard Bernsteins "West Side Story" am Flügel zu Gehör. Karten für 15/12/8 Euro können unter Telefon 0351/4977280 reserviert werden.

Im Kanonenhof wird am Samstag gesungen. © Thomas Türpe

Stoffmarkt

Dresden - Auf der Lingnerallee finden am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr alle Hobby-Schneider ihren Lieblingsstoff. Der Stoffmarkt Holland ist wieder unterwegs und macht mit mehr als 100 Ständen und einer riesigen Auswahl an Material und Zubehör Station in Dresden. Der Eintritt ist frei.

Reichlich bunte Stoffe gibt es auf dem Stoffmarkt Holland zu bewundern. © PR

Nachtflohmarkt

Leipzig - Im Agra-Messepark wird am Samstag von 15 bis 22 Uhr getrödelt. Der Nachtflohmarkt steht allen Besuchern offen, die eine Sammelleidenschaft entwickelt haben oder gerade dabei sind. Eintritt: 3 Euro.

Jugendchor aus Bern

Dresden - Der Berner Münster Jugendchor gastiert am Sonnabend zur Vesper in der Kreuzkirche. Um 17 Uhr werden unter anderem Werke von Heinrich Schütz und Max Reger, aber auch vom Schweizer Willy Burkhard und dem Norweger Knut Nystedt aufgeführt. Besuch mit Erwerb eines Programms für 5 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.

Naturmarkt

Tharandt - Kalte Apriltage übersteht man mit einem wohltuenden, heißen Tee. Auf dem Naturmarkt in Tharandt - unterhalb der Bergkirche - werden am Samstag von 9 bis 13 Uhr Kräuterteemischungen und weitere gesunde, regionale Produkte angeboten. Der Eintritt ist frei.

Nicht verkehrt bei dem Wetter: Einfach mal eine Tasse Tee genießen. © 123RF/5second

Kunstgespräch

Dresden - In der Diakonissenhauskirche (Diakonissenweg) erwartet die Besucher am Samstag ab 16 Uhr ein Kunstgespräch mit Musik. "Christ lag in Todesbanden" heißt die Veranstaltung, auf der Katja Paul von der Gemäldegalerie Alte Meister das spätmittelalterliche Kruzifix erklärt und Thomas Friedländer, Jan Katzschke und Udo Löser musizieren. Eintritt: 17/15/10 Euro an der Tageskasse.

Jazz & Blues in Coswig

Coswig - Eine gemeinsame Rückkehr auf die Bühne feiern am Samstagabend die Jazz-Größen Uschi Brüning und Günther Fischer in der Börse Coswig. Für die Veranstaltung ab 20 Uhr gibt es noch Karten ab 41 Euro an der Abendkasse. Reservierung unter Telefon 03523/700186 möglich.

Jazz-Größe Uschi Brüning ist am Samstag in Coswig. © Sina Schuldt/dpa

Party im Stromwerk

Dresden - Im Stromwerk (Kraftwerk Mitte) kommen die Erwachsenen zum Tanzen. Die Partyreihe "Ich bin nicht zu alt für den Sche***" sorgt am Sonnabend ab 22 Uhr für Stimmung bei allen "Ü21" mit bester Musik. Tickets für 5 Euro unter kraftwerkmitte.ticket.io.

Dr. Motte

Dresden - Der "Vater der Love-Parade" - Dr. Motte - legt am Samstagabend ab 22 Uhr im Blauen Salon im Parkhotel auf. Sein Publikum ist eingeladen auf einen spannenden Trip durch den Techno-Kosmos. Tickets ab 11,89 Euro (zum Beispiel unter Reservix).

Dr. Motte (62) ist am Samstag in Dresden am Start. © Jörg Carstensen/dpa

Elbeflohmarkt

Dresden - Der traditionsreiche Elbeflohmarkt startet am Sonnabend in die neue Saison. Von 9 bis 15 Uhr ist hier Zeit zum Bummeln, Stöbern und Feilschen. Der Eintritt ist frei.

Für Trödel-Fans ist am Samstag in Dresden gesorgt. © Thomas Türpe

Code des Lebens

Dresden - "Auf der Suche nach dem Code des Lebens" heißt die öffentliche Führung im Deutschen Hygiene-Museum, welche am Samstag ab 15 Uhr angeboten wird. In der Sonderausstellung "Von Genen und Menschen" wird hier Genetik unter ethischen, sozialen und kulturellen Aspekten erklärt. Teilnahme mit Museumsticket (10/5 Euro) frei.

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden. © Steffen Füssel

Theatertage

Großenhain - Die Großenhainer Theatertage tischen (nicht nur) am Wochenende einen bunten Mix aus Aufführungen und Premieren regionaler Amateurtheatergruppen auf. Auf der Bühne des Soziokulturellen Zentrums Alberttreff (Am Marstall 1) werden bis zum 24. April auch Workshops rund ums Theater stattfinden. Das komplette Programm unter skz-alberttreff.de. Eintritt zu jeder Veranstaltung 6/4 Euro.

Am Wochenende gibt es auch eine Menge Theater. © 123RF/jackf

Gompitzer Frühjahrsturnier

Dresden - Beim Gompitzer Frühjahrsturnier werden die besten Dressur- und Springreiter ermittelt. Höhepunkte sind am Samstag ab 10.15 Uhr bei den Dressur- und ab 14 Uhr bei den Springprüfungen zu erwarten. Am Sonntag wird ab 15 Uhr der Große Preis von Gompitz vergeben. Eintritt: 4/2 Euro.

Auch für Pferdeliebhaberinnen gibt es an diesem Wochenende was zu lachen. © IMAGO/Zoonar

Computer-Spielmesse

Leipzig - Die Gaming-Messe "CAGGTUS" auf der Leipziger Messe am Wochenende wird eine der größten LAN-Partys Deutschlands werden. Von 10 bis 18 Uhr werden in drei Arealen, der Entertainment-, der LAN- und der Stream-Area, diverse Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. Die Community wird sich wohlfühlen. Eintritt ab 27/19 Euro. Plätze für die LAN-Party zwischen 129 und 399 Euro. Weiteres unter caggtus.de.