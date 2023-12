16 Tipps zum 3. Advent: Das erwartet Euch am Sonntag in und um Dresden

Der dritte Advent ist da! Das könnt Ihr zum Sonntag in Dresden und Umgebung erleben.

Von Annett Daube

Lichtelfest

Bad Gottleuba - Ein kleiner gemütlicher Weihnachtsmarkt mit frischen Waffeln und Bratäpfeln, heißer Schokolade und Feuerzangenbowle lockt die Anwohner und Gäste von Bad Gottleuba am Sonntag zum Lichtelfest auf den Markt. Ab 14 Uhr duftet es nach Glühwein und auch Weihnachtsmann und Frau Holle schauen vorbei.

Beim Lichtelfest von Bad Gottleuba wird es heimelig. © 123RF/dolgachov

Palais-Weihnacht

Großenhain - Die Zabeltitzer Palais-Weihnacht hält am Sonntag von 10 bis 18 Uhr rund um das barocke Palais einen kleinen Weihnachtsmarkt, zahlreiche Leckereien, Mitmachangebote für die Kleinsten, Musik und eine Feuershow für die Besucher bereit. Um 11 und 14 Uhr wird zur Märchenstunde eingeladen, ab 14 Uhr ist zudem eine Barockgartenführung geplant. Der Eintritt ist frei.

Weinwanderung

Meißen - Eine "Hochprozentige Weinwanderung" bietet die WeinErlebnisWelt Meißen am Sonntag ab 12 Uhr an. Über die Weinberge der Winzergenossenschaft führt die Route, auf der es ausgewählte Liköre, Brände und einen Glühwein für die Teilnehmer gibt. Teilnahme: 38 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03521/780970.

Die WeinErlebnisWelt von Meißen lädt zu einer geselligen Runde ein. (Symbolbild) © 123rf/serezniy

Winterweihnacht im Bad

Dresden - Im Zschonergrundbad wird am Sonntag die Winterweihnacht gefeiert. Von 15 bis 18 Uhr wird im weihnachtlich geschmückten Naturbad Glühwein, Süßes und Herzhaftes gereicht. Die gemeinsame Zeit kann bei Märchenstunde und Posaunenchor, beim Basteln, Singen und am gemütlichen Feuer genossen werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Chorkonzert

Meißen - Der Medizinerchor "Carus Cantat" stimmt am Sonntag ab 16 Uhr in der Johanneskirche Meißen (Johannesplatz 1) auf Weihnachten ein. Neben Klassikern wie "Maria durch ein Dornwald ging" oder "Es ist ein Ros‘ entsprungen" werden Konzertbesucher in den Genuss von musikalischen Highlights aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium und aus Georg Friedrich Händels Messias kommen und außerdem Lieder internationaler Komponisten hören. In dem rund ein Dutzend Sängerinnen und Sänger starken Medizinerchor erheben schon lange nicht mehr nur angehende Ärzte ihre Stimme. Der von der zukünftigen Anästhesistin Melanie Trauth geleitete Chor hat mittlerweile auch Unterstützung von Studierenden anderer Fakultäten bekommen. Der Eintritt zu dem einstündigen Konzert ist frei. Spende erbeten.

Friedenslicht von Bethlehem

Struppen - Am dritten Advent wird in der Malerwegskapelle in Thürmsdorf das Friedenslicht von Bethlehem ausgegeben. Zunächst gibt es am Schloss Thürmsdorf ab 16 Uhr einen Glühweinplausch. Um 18 Uhr beginnt die ökumenische Andacht an der Alexander-Thiele-Aussicht, nach der sich die Besucher ihre mitgebrachten Kerzen und Laternen entzünden und so das Friedenslicht mit nach Hause nehmen können.

Herrlich! Die Sächsische Schweiz ist immer einen Besuch wert. © Eric Münch

Führung durch den Barockgarten

Heidenau - Der Barockgarten in Großsedlitz liegt im Dornröschenschlaf. Aber während des kleinen Weihnachtsmarktes am Friedrichschlösschen ist es möglich, am Adventssonntag um 15 Uhr an einer Führung durch das Obere Orangerieparterre teilzunehmen. Teilnahme: 8/3 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03529/56390.

Weihnachten auf Hoflößnitz

Radebeul - Auf dem Weingut Hoflößnitz wird am Wochenende (Samstag von 11 bis 21, Sonntag von 11 bis 19 Uhr) Weihnachten gefeiert. Neben dem einzigartigen Blick übers winterlich sächsische Elbtal können die Besucher Theateraufführungen, Livemusik, einen Händlermarkt, ein Kinderprogramm und heißen Glühwein genießen.

Romantischer Adventsmarkt

Lunzenau - Die Weihnachtsvorfreude steigt auf dem romantischen Adventsmarkt auf Schloss Rochsburg. Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr bieten im Museum zahlreiche Händler ihre Waren an, Kinder können in der Wichtelwerkstatt basteln, sich schminken lassen oder Puppentheater schauen. Eintritt: 3 Euro, für Kinder frei.

Ein romantischer Abend auf dem Weihnachtsmarkt? Da schlagen Herzen höher. © 123RF/liudmilachernetska

Adelheidfest

Meißen - Im Dom zu Meißen wird am Wochenende erstmals das "Adelheidfest" begangen, denn der 16. Dezember ist der Heiligen Adelheid von Burgund gewidmet, welche Stifterin des Doms war. Am Sonntag beginnt das Fest um 13 Uhr mit "Orgelmusik aus dem Off", Führungen und zahlreichen Adventstraditionen. Der Eintritt beträgt 6/5 Euro. Die Führungen und Konzerte sind nicht im Preis inbegriffen.

Winterzauber

Lohmen - Zum "Winterzauber" auf der Bastei lädt am Wochenende das Berghotel & Panoramarestaurant ein und verspricht von jeweils 12 bis 19 Uhr Weihnachtsmusik, kulinarische Leckerbissen, Kinder-Mitmachangebote wie Basteln, Schminken oder Karussell-Fahren und den Besuch des Weihnachtsmannes. Der Eintritt ist frei.

Hof-Advent

Leipzig - Auf dem historischen Gewerbehof des Stiftsguts in Liebertwolkwitz (Liebertwolkwitzer Markt 11), auf dem Liebnerschen Hof, beim Vierseithof der AWO und auf dem Museumshof findet am Wochenende (Sonntag von 14 bis 18 Uhr) der traditionelle Hof-Advent statt. In unterschiedlichen Handwerksstuben warten Stollenbäcker, Korbmacherin oder Seilermeister auf Kundschaft. Es gibt eine Menge Spaß für Kinder und Leckeres gegen den Hunger und den Durst. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Moritzburg

Moritzburg - Der Moritzburger Weihnachtsmarkt findet auf dem neugestalteten Markttreff (in Sichtweite zum Schloss) statt und lockt am Samstag mit einem Familienprogramm (ab 10.30 Uhr) unter dem Motto "Wir wecken den Weihnachtsmann". Am Sonntag geht es besinnlicher zu, wenn nach dem Kinderprogramm am Vormittag ab 15 Uhr der Riesenstollen angeschnitten wird. Dabei erklingt weihnachtliche Musik und der Aschenbrödelsong von Claudia Biltz. Der Eintritt ist frei.

Heideweihnacht

Dresden - Auf dem Landgut Hofewiese wird es am Wochenende (von jeweils 10 bis 18 Uhr) romantisch. Die Heideweihnacht erfreut die Gäste mit tollen Geschenkideen, süßen Leckereien und am Sonntag ab 14 Uhr mit den Weihnachtsponys der Reitschule Bosert und dem Ponyhof Langebrück. Ab 15 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet, der hoch zu Ross ankommt. Ab 16.30 Uhr lädt der Chor Musica 74 zum Adventsliedersingen ein.

Zum Adventsliedersingen auf Landgut Hofwiese wird es stimmungsvoll. © 123RF/rebell

Advents-Spectaculum