8 Tipps zum Faschings-Sonntag in und um Dresden!

Von Annett Daube

Dresden - Das diesjährige Faschingswochenende ist trist, grau und nass. Um trotzdem ein wenig Farbe in den heutigen Sonntag zu bringen, hat TAG24 ein paar bunte Tipps für Euch!

Winter im Zoo

Leipzig - Der Leipziger Zoo hält in den Winterferien so einige Überraschungen parat. Zoolotsen laden zu Wintertouren ein (zoo-leipzig.de). Aber auch sportliche Gäste können im Zoo die Schlittschuhbahn im Konzertgarten nutzen. Hier gibt es Schnupperkurse und Eiskunstlauf-Showeinlagen (nicht täglich). Eintritt in den Zoo: 18/15/11/Familien 44 Euro.

Im Leipziger Zoo können Besucher derzeit nicht nur Tiere beobachten! © Jan Woitas/dpa

Kamelienblüte

Dresden - Das Kamelienhaus hat am Sonnabend wieder für Besucher geöffnet. Die über 250-jährige Kamelie wird - wenn die Sonne scheint - die Blüte vollends in Gang bringen. Eintritt für das Kamelienhaus (täglich von 10 bis 17 Uhr) 5/4 Euro (inkl. Palmenhaus). Kinder bis 16 Jahre frei.

Am heutigen Sonntag wird das Kamelienhaus für Besucher geöffnet! © Thomas Türpe

Bischofswein

Stolpen - "Auf einen Schluck Bischofswein" in die Kräuterküche im Siebenspitzenturm lädt auf der Burg Stolpen das Stolpener Kräuterweib ein. Der Wein wird schon seit Jahrhunderten mit Kräutern angesetzt und wird den Gästen für 4 Euro gereicht. Kleine Gäste erhalten ein Brunnenwasser (für 2 Euro). Termine am Sonntag von 13 bis 16 Uhr.

Auf der Burg Stolpen wird zu einem "Schluck Bischofswein" eingeladen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Kinderkino

Dresden - "Es war einmal" heißt es in der KiKiLi-Kinderkino-im-Lingnerschloss-Reihe am Sonntag ab 11 Uhr. Märchenklassiker aus dem DEFA-Trickfilmstudio Dresden werden gezeigt. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Eintritt: 5/3 Euro. Karten unter clubkino@lingnerschloss.eu.

Am Sonntag werden im Lingnerschloss DEFA-Trickfilm-Märchen gezeigt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Rundwanderung

Tharandt - Eine Rundwanderung zum Thema "Sagen, Geschichten und Anekdoten" bietet Rolf Mögel anlässlich des Weltgästeführertages 2023 an. Er wandert mit Interessierten am Sonntag ab 10 Uhr ab Spechtshausen (am Imbiss/Sportplatz ist Start) über Klingquell, Jungfernloch, Kirschberg und Dreckwiesen. Teilnahme: 5 Euro. Anmeldung unter Telefon 035203/2530 erwünscht.

Rolf Mögel bietet eine Rundwanderung zum Thema "Sagen, Geschichten und Anekdoten" an. (Symbolbild) © 123RF/gekaskr

Märchenlesung

Delitzsch - Im Barockschloss Delitzsch finden begleitend zur Märchenausstellung Lesungen und Mitmachführungen für Kinder statt. Am Sonntag werden Märchen von Hans Christian Andersen gelesen. Die Lesung beginnt um 11 Uhr. Anmeldung unter Telefon 034202/67208. Eintritt: 5/2,50 Euro.

Im Barockschloss Delitzsch werden am Sonntag Märchen von Hans Christian Andersen gelesen. © Sebastian Willnow/dpa

Jugend-Jazz

Dresden - Das Jugendjazzorchester Sachsen kommt am Sonntag (20 Uhr) mit "Butters Idea - Swing That Thing" und ihrem "Mentor", dem österreichischen Posaunisten Johannes Herrlich, in den Jazzclub Tonne. Tickets für 18 Euro unter jazzclubtonne.de.

Das Jugendjazzorchester Sachsen kommt am Sonntag in den Jazzclub Tonne. © Steffen Füssel

Faschingsumzüge

Altenberg/Bad Gottleuba - Nach drei Prunksitzungen und lustigen Partys feiert der Verein "Ski- und Eisfasching Geising" am heutigen Sonntag unterm diesjährigen Motto "So ein Zirkus" den großen Faschingsumzug ab 14 Uhr in Geising. Auch in Bad Gottleuba ziehen die Karnevalisten durch den Ort. Ab 14 Uhr startet der Jubiläumsumzug zum 70. des Karnevalvereins. Eintritt: 2 Euro.

In Altenberg und Bad Gottleuba finden am heutigen Sonntag Faschingsumzüge statt! (Symbolbild) © picture alliance / dpa