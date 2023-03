Neun Tipps für Euer Wochenende in Dresden und Umgebung!

Das erste Wochenende im Monat März bringt uns eher graues Winterwetter. Kein Grund, Trübsal zu blasen! Mit unseren Wochenendtipps lässt sich jede Menge erleben!

Von Katrin Koch, Annett Daube

Dresden - Das erste Wochenende im Monat März bringt uns eher graues Winterwetter. Kein Grund, Trübsal zu blasen! Mit unseren Wochenendtipps lässt sich jede Menge erleben!

Fernmeldetechnik

Dresden - Telefone und Fernmeldetechnik aus der Zeit von 1882 bis 1996 können im Fernmeldemuseum (Hertha-Lindner-Straße 5, Eingang neben der Postmeilensäule) am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr bestaunt und ausprobiert werden. Eintritt: 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Das Dresdner Fernmeldemuseum erfreut sich großer Beliebtheit. © Norbert Neumann

Irischer Tanz

Leipzig - In der Peterskirche (Schletterstraße 5) gastiert die Show "Celtic Rhythms of Ireland" am Samstagabend ab 20 Uhr. Das Publikum kann sich auf irischen Tanz in perfekter Synchronität, donnernde Rhythmen und spektakuläre Bilder freuen. Tickets für 39 Euro unter lec-ticket.de.

Grünmarkt

Meißen - Zwischen der Roten Schule und der Franziskanerklosterkirche startet am Sonnabend der Grünmarkt in die neue Saison. Händler bieten von 9 bis 13 Uhr ihre frischen, regionalen Produkte an. Der Eintritt ist frei.

Kultur trifft Grünmarkt: Auch für Unterhaltung wird gesorgt! © Stadt Meißen

Pflanzenmarkt

Torgau - Torgau blüht auf! Im historischen Proviantmagazin (Kurstraße 15) öffnet am Wochenende jeweils von 10 bis 17 Uhr die 4. Frühblüher-Ausstellung mit Pflanzenmarkt. Besondere Raritäten werden gezeigt, früh blühende Pflanzen verkauft und Fachvorträge für Gartenfreunde angeboten. Eintritt: 3,50 Euro. Kinder bis 12 Jahre frei.

Die vielfältige Ausstellung hält neben farbenprächtigen Frühblühern auch Stauden und besonderen Blumen-Raritäten bereit. (Symbolbild) © 123RF/vikakurylo

Leipziger Umschlag

Leipzig - Beim 14. "Leipziger Umschlag" auf dem Agra-Gelände wird das Mittelalter gefeiert. Am Samstag von 11 bis 23 und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr gibt es historische Waren von fliegenden Händlern, Musik und Gaukelei, Zauberei und Ritter-Shows. Eintritt: Samstag 15/12,50/7 Euro. Sonntag ist Familientag, Eintritt: 9/6 Euro. Ermäßigungen gelten für Kinder und gewandete Gäste.

Auf rund 5000 Quadratmeter präsentiert sich am 4. und 5. März 2023 im Leipziger AGRA-Veranstaltungsgelände das europäische Mittelalter beim "14. Leipziger Umschlag". (Archivbild) © Ralf Seegers

Letzte Chance

Dresden - Vorerst nur noch an diesem Wochenende ist die Virtual-Reality-Reise "Dresden 1719" von TimeRide im Taschenbergpalais zu erleben. Brille auf - und ab geht's auf Kutschfahrt durchs barocke Dresden. Tickets (ab 10 Euro) unter www.timeride.de/dresden. Wegen Bauarbeiten schließt TimeRide für drei Wochen, bietet aber weiter TimeRide Go!-Stadtführungen (Mo-Fr 14.30 Uhr, Sa 10.30/16.30 Uhr, So 10.30 Uhr) an.

Rauf mit der Brille und rein ins 18. Jahrhundert: Mit TimeRide geht das ganz einfach! © Holm Helis