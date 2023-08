Am Wochenende noch nichts vor? Hier sind 12 Tipps für Dresden und Umgebung!

Das Sommerwetter geht so weiter wie in den vergangenen Tagen. Lasst Euch dennoch das Wochenende nicht vermiesen! Hier kommen 12 Tipps für Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Stellt Euch bei Euren Ausflügen auf ein paar Regenschauer ein! Und lasst Euch dennoch das Wochenende nicht vermiesen!

Orgelspiel

Dresden - An der großen Jehmlich-Orgel in der Dresdner Kreuzkirche wird Friedemann Johannes Wieland, der Organist und Kantor vom Ulmer Münster, am Samstag ab 15 Uhr im Rahmen des Dresdner Orgelsommers zu hören sein. Der Eintritt ist frei.



Das Orgelkonzert findet in der Kreuzkirche statt. © Steffen Füssel

Naturmarkt

Tharandt - Regional und schmackhaft - das passt zusammen auf dem Naturmarkt Tharandter Wald in Tharandt. Dieser findet am Samstag von 9 bis 13 Uhr unterhalb der Bergkirche statt und hat Angebote von Aroniaprodukten über Eier, Getreide, Salben, Tees und Saatgut bis Wildspezialitäten dabei.

Auf dem Naturmarkt Tharandter Wald gibt es Schönes, Nützliches und Leckeres zu kaufen. © Ove Landgraf

Hofnacht

Pirna - Die Pirnaer Hofnacht lockt zum 20. Mal Besucher in die romantischen Höfe der Elbestadt. Ab 19 Uhr gibt es Musik und Tanz, Wein und Kulinarisches in insgesamt 20 Höfen der Innenstadt rund um den Markt, am Schloss und im Waldpark. Der Eintritt ist frei.



Die 20. Pirnaer Hofnacht wird wieder in der Altstadt bei viel Musik und so mancher kulinarischer Leckerei gefeiert. © Marko Förster

Porzellane in der Nikolaikirche

Meißen - In der Erlebniswelt Meissen werden in einer Führung am Samstag ab 11 Uhr die Figuren der Meißener Nikolaikirche vorgestellt. Diese wurden vom Gestalter Emil Paul Börner geschaffen und sind bis heute einzigartig. Die Führung beginnt mit einem Empfang in der Erlebniswelt. Teilnahme: 21/17 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03521/468208.



Wie wäre es mal wieder mit einem Ausflug nach Meißen? © Daniel Schäfer/dpa

Straßenbahn-Geschichte

Dresden - Im Straßenbahnmuseum (Trachenberger Straße 38) wird viel verraten über die Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs in Dresden. Wer sich dafür interessiert, sollte am Sonnabend an einer der Führungen teilnehmen, die stündlich von 10 bis 15 Uhr beginnen. Teilnahme: 7/4 Euro.



Im Straßenbahnmuseum Trachenberge ist auch der Postwagen der Lockwitztalbahn zu sehen. © Eric Münch

Moderner Tango

Pirna - Im Jagdschloss Graupa (Tschaikowskiplatz) erklingt am Samstagabend unter dem Motto "Tango of Today" Tangomusik. Das Ensemble unter der Leitung von Exequiel Mantega und Pauline Fain vereint die besten Tangomusiker Argentiniens und gehört zu den "Modernisierern" des Tangos. Konzertbeginn: 17 Uhr. Tickets für 25/18 Euro unter wagnerstaetten.de.



Unter dem Oberbegriff Tango wird sowohl der Tanz als auch die Musikrichtung Tango verstanden. © 123rf.com/smuki

Grünmarkt

Meißen - Frische Produkte wie Obst und Gemüse, Blumen, Pflanzen, Milcherzeugnisse, Backwaren und mehr können Marktliebhaber am Sonnabend auf dem Grünmarkt im Hof der Roten Schule erwerben. Wer mag, kann den Markttag mit einem Glas Meißner Wein ausklingen lassen.



Gesunde Sachen aus der Region gibt's in Meißen. © 123rf.com/Oleshko Artem

Fernmeldemuseum

Dresden - Im Fernmeldemuseum (Hertha-Lindner-Straße 5, neben der Postmeilensäule) kommen nicht nur Kinder ins Staunen. Am Samstag hat die Sammlung aus Telefonen und Fernmeldetechnik von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Eintritt: 5 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 haben freien Eintritt.



Die Telekommunikation ist Teil unseres Lebens geworden. Doch wie Kommunikation über große Distanzen hinweg überhaupt möglich ist und wie sie funktioniert, erfahrt Ihr im Fernmeldemuseum Dresden. © Norbert Neumann

Sonderführung Kuckuckstein

Liebstadt - Das Schloss Kuckuckstein hoch über dem Seidewitztal blickt auf eine 1000-jährige Geschichte zurück. Der Kreiskommissar Hans Carl August von Carlowitz erwarb 1774 das Schloss und ließ sich eine Freimaurerloge einrichten. Durch diese führt am Samstag um 13 und 15 Uhr Uwe Jurk, Mitglied in der Dresdner Loge "Zu den drei Schwertern und Asträa zur grünenden Raute". Er informiert über den historischen Tempel von 1800, die Bedeutung der Freimaurer damals und ihr Wirken heute. Teilnahme: 15 Euro. Vorab buchbar unter schloss-kuckuckstein.de.

Erlebt einen unvergesslichen Tag im Schloss Kuckuckstein in Liebstadt bei Pirna. Eine fast 1000-jährige Geschichte wartet darauf, erkundet zu werden. © Marko Förster

Schokoladen-Festival

Lunzenau - Freunde feinster Schokolade kommen beim European Chocolate Festival auf Schloss Rochsburg am Wochenende auf ihre Kosten. Von jeweils 10 bis 18 Uhr kann handgefertigte Bean-to-Bar-Schokolade von 22 internationalen Chocolatiers aus 18 Ländern verkostet werden. Zum Rahmenprogramm gehören Musik, Performances und am Samstagabend ab 20 Uhr eine EuroBean-Party mit Tanz. Festivaltickets: 13/7 Euro. Am besten unter schloss-rochsburg.de buchen.



In Lunzenau dreht sich alles um Schokolade. © 123rf.com/vvetc

Japanfestival

Dresden - Am und im Haus der Presse (Ostra-Allee 20) gibt es am Wochenende ein Japanfestival und einen Kreativmarkt. Schwerpunkte sind die Themen Cosplay, Make-up, Modeling und Fotografie. Gamingvereine laden zum Spielen an Retro-Konsolen und der neuen Nintendo Switch ein. Fotoecken und eine Menge Attraktionen (wie das Cosplay-Picknick am Sonntagnachmittag im Zwingerpark) lassen das Festival zum Erlebnis werden. Der Eintritt ist frei.



Cosplay ist eine in Japan geprägte Fanpraxis, bei der der Teilnehmer eine Figur aus einem Manga, Anime, Film, Videospiel oder anderen Medien durch ein Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu darstellt. © 123rf.com/redxiii

Hortensienblüte

Pirna - Bis zum Sonntag hat sie noch geöffnet, die 16. Hortensienschau im Landschloss Pirna-Zuschendorf. Wer sich noch verzaubern lassen möchte, sollte sich auf den Weg machen, bevor die üppigen Blüten ihre Farbe und Fülle verlieren. Die Schau hat am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 6/5 Euro.



Hortensien blühen in vielen Gärten. © 123rf.com/joppjopp