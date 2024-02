Benjamin Blümchen, Erich Kästner und Zauberei: So viel ist heute in und um Dresden los!

Dresden - Nach dem christlichen Glauben wird ab Aschermittwoch bis Ostern gefastet, um sich auf das höchste Fest der Christen, die Auferstehung von Jesu Christi, vorzubereiten. In der Katholischen Hofkirche Dresden erklingt am zweiten Fastensonntag um 10.30 Uhr dazu das Kapitelsamt "Reminiscere miserationum tuarum" mit einem Solisten der Dresdner Kapellknaben.

Riesa - Wer gern Dinge selbst macht, recycelt oder upcycelt, der ist auf dem Kreativmarkt in Riesa am Sonntag richtig. In der WT Energiesysteme Arena Riesa (Am Sportzentrum 5) gibt es von 11 bis 17 Uhr Schauvorführungen, DIY-Aktionen und Mini-Workshops für Groß und Klein sowie über 70 Aussteller mit Angeboten zum Thema.

Eintritt: 5/4 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.