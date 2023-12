Bevor es an Silvester knallt: Sieben Tipps für diesen Samstag

In Dresden und ganz Sachsen gibt auch einen Tag vor Silvester zahlreiche Veranstaltungen und Feiern.

Von Annett Daube

Dresden - Das Jahr geht zur Neige, am Silvesterabend kann man es Revue passieren lassen, sich gute Vorsätze vornehmen, mit den Liebsten anstoßen und bis in den Neujahrsmorgen feiern. Wir haben rund um die letzten Tage des alten Jahres und für den ersten Tag des neuen Jahres ein paar Ausflugstipps für Euch, liebe Leser! Kommt gut rüber!

Rauhnächte

Dresden - Die Rauhnächte sind die zwölf magischen Nächte zwischen dem ersten Weihnachtstag und dem Tag der Heiligen Drei Könige. Im Stallhof können Besucher diese Tage auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt mit Weihrauchduft genießen. Von 11 bis 21.30 Uhr öffnet der Markt auch am Samstag und bietet Gauklerkunst, Lieder, Teufel- und Geisterstunden. Eintritt: 5/3 Euro.



In den Rauhnächten geht es magisch zu. © 123RF/lanarusfoto

Jahresausklang für kleine Burggeister

Lunzenau - Kleine Burggeister können auf Schloss Rochsburg am Sonnabend was erleben. Um 15 und um 17.30 Uhr wird ein "Märchenhafter Jahresausklang" angeboten, eine Silvesterfeier voller Spannung, Spaß und Abenteuer. Die Kinder können gern im Kostüm, mit Lampion und Taschenlampe erscheinen. Warme Kleidung und festes Schuhwerk sind auch erforderlich. Teilnahme: 8 Euro - über den Online-Shop unter schloss-rochsburg.de oder an der Tageskasse.

Schloss Rochsburg sorgt am Samstag vor allen Dingen für den Spaß der Kleinen. © Kristin Schmidt

Kindersilvester

Müglitztal - Beim "Weesensteiner Kindersilvester" können kleine und auch große Besucher am Samstag einen Rundgang durch die kerzenerhellte Burganlage erleben. Geschichten zum Staunen, Lernen und Mitmachen werden erzählt, am Feuer werden Gegrilltes und heiße Getränke gereicht. Es kann eine eigene Laterne mitgebracht oder eine vor Ort gebastelt werden. Teilnahme: 15/10 Euro. Beginn: 15 Uhr. Bitte Tickets unter Telefon 035027/6260 reservieren.



Ausstellungs-Führung

Dresden - Im Stadtmuseum (im Landhaus, Wilsdruffer Straße 2) wird am Samstag um 11 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung "MenschenanSchauen. Von Blicken zu Taten" angeboten. Das Kooperationsprojekt zwischen Stadtmuseum und Kunsthaus Dresden verknüpft die erforschte Geschichte mit der Gegenwart und verschafft neue Blicke auf "Völkerschauen". Eintritt: 5/4 Euro.

Das Stadtmuseum lädt am Samstag ein. © Norbert Neumann

Nachtflohmarkt

Riesa - Ein Nachtflohmarkt lockt am Samstag von 15 bis 22 Uhr in die WT Arena (Am Sportzentrum 5) und bietet für alle Trödelfans das perfekte Ambiente. Hier werden antike Gebrauchsgegenstände, wie wertvolle Silbermünzen verkauft. Die Händler freuen sich auf Sammler, die schauen, feilschen und kaufen. Der Eintritt ist frei.

Wintermarkt

Meißen - Der Meißner Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung und erfreut als Wintermarkt bis zum Neujahrstag (jeweils von 11 bis 18 Uhr) die Besucher. Hier können die Gäste gemütlich durch die Gassen bummeln und verschiedene Leckereien sowie heiße Getränke genießen.

In Meißen weihnachtet es noch immer sehr. © Thomas Türpe

Genesis-Lichtshow

Leipzig - In der Friedenskirche Gohlis (Kirchplatz 5) beeindruckt eine Show, welche Kunst mit Technologie verbindet. "Genesis - Ein immersives Erlebnis" lässt die Schöpfungsgeschichte mithilfe von Projektionen erlebbar werden und lässt die Zuschauer Raum und Zeit vergessen. Tickets für Zeitslots (am Wochenende und am Feiertag) sind unter eonariumexperiences.com buchbar. Preise: 12,90/8,90/5,90 Euro.