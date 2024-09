"China Girl" im Sarrasani-Zelt: Bekannte Gesichter bestaunen Premiere

"Ich bin mit Bowie in den 80er Jahren selbst auf Deutschlandtournee gegangen", so Klein.

Songs wie "Under Pressure", "Let's Dance" oder "This is not America" haben viele in den 80er Jahren mitgesungen, die bei der Premiere im Publikum saßen: Musiker Bernd Aust (79), Ex-Fußballtrainer Ede Geyer (79), Schauspieler Wolfgang Stumph (78), Kempi-Direktor Marten Schwass (64).

"China Girl" gastiert bis 29. September am ElbePark. Tickets (ab 48,50 Euro) und Infos unter chinagirl-show.com.