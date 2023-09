Das Dutzend ist voll! 12 Veranstaltungs-Tipps für dieses Wochenende

In Dresden und ganz Sachsen hat das Wochenende zahlreiche Veranstaltungen zu bieten. Zwölf werden hier vorgestellt.

Von Aline Rüdiger

Dresden - Spätsommerliches Wetter baut sich ab dem Wochenende auf, allerdings ist noch mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Zum Start in den meteorologischen Herbstanfang haben wir schöne Tipps für Euch zusammengestellt - viel Spaß!

Familienfest

Dresden - Das Kraftwerk Mitte lädt am Samstag von 11 bis 19 Uhr zum Familienfest unter dem Motto "Kunst, Musik & Magie" ein. Ein facettenreiches Programm voller Konzerte, Mitmachaktionen und Workshops wartet auf seine Besucher. Über 100 Künstler sind dabei, darunter Live-Musik, Gaukler, Zauberei, Malkunst und vieles mehr. Kinder können in der Trickfilmwerkstatt kreativ werden, basteln und sich schminken lassen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: kraftwerk-mitte-dresden.de/fest.



Kinderschminken steht mit auf dem Programm. © 123RF/aleksandrbs

Seifenkistenrennen

Dresden - Zum 20. Mal rasen am Samstag ab 15 Uhr spektakuläre Kisten die knapp 1 Kilometer lange Rennstrecke von der Saloppe über das Wasserwerk zum Elbradweg hinunter. Der berühmte "Prix de Saloppe" lockt Gäste von nah und fern an. Erlebe die Action hautnah, feuere die Teams an und genieße den Nervenkitzel. Eintritt frei!



Fans von Seifenkistenrennen sind am Samstag richtig in Dresden. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Konzert

Bad Elster - Am Samstag um 20 Uhr tritt Jan Josef Liefers (59) mit seiner Band Radio Doria beim Sommer-Open-Air im NaturTheater Bad Elster (Carl-August-Klingner-Str. 7) auf. Der Schauspieler, bekannt als Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne aus dem Münsteraner Tatort, zeigt hier sein musikalisches Talent. Radio Doria präsentiert vielseitige Pop-Musik mit tiefgründigen Texten und Einflüssen aus den 80er und 90er Jahren bis hin zu Funky Grooves und klassischen Streichersätzen. Tickets unter: Bad Elster 037437/5900 oder naturtheater-badelster.de.



Jan Josef Liefers (59) tritt auch als Sänger in Erscheinung. © imago/Future Image

Theater in Dresden

Dresden - Die kommende Theatersaison im Schauspielhaus startet am Samstag mit einem ausgedehnten Eröffnungsfest. Ab 16 Uhr beginnt auf dem Postplatz ein vielseitiges Programm mit musikalischen Beiträgen, Workshops, Lesungen und interaktiven Aktivitäten. Auch das Historische Archiv der Sächsischen Staatstheater öffnet seine Türen für eine Entdeckungsreise. Eintritt frei!



Am Postplatz gibt es ab 16 Uhr noch mehr zu sehen als das Riesenrad. © Petra Hornig

Oberlausitzer Trödelmarkt

Bautzen - Am Samstag lädt der Oberlausitzer Trödelmarkt in Bautzen zum Stöbern ein. Auf dem Freigelände Wilthener Straße erwarten die Besucher von 9 bis 15 Uhr Antiquitäten, Trödel, Ansichtskarten, Spielzeug, Bilder, Modelleisenbahnen und mehr. Bei Regen stehen 30 überdachte Standplätze zur Verfügung. Eintritt für Besucher: 2,50 Euro.



Der Trödelmarkt darf auch an diesem Wochenende nicht fehlen - diesmal in Bautzen. © 123Rf/epokrovsky

Tag der offenen Tür

Dresden - Feiert mit beim "Tag der offenen Tür" der Stadtreinigung Dresden, anlässlich 150 Jahre Abfallwirtschaft in Dresden. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr öffnen die Hoftore am Tatzberg 25. Erfahrt Interessantes über Abfalltrennung, Umwelt und Recycling, und erhaltet Einblicke in die Arbeit der Kollegen in Orange. Für Essen und Getränke ist gesorgt.



Die Dresdner Stadtreinigung lädt am Samstag ein. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Feuerwehr

Dresden – Am Samstag ist auch "Tag der offenen Tür" bei der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche (Travemünder Straße 2). Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, Zielspritzen und eine Bastelecke. Erwachsene können Kaffee vom Dresdner Kaffeestübchen genießen und verschiedene Speisen genießen. Die Jugendfeuerwehr bietet Zuckerwatte, Popcorn und eine Vorführung. Ab circa. 15 Uhr wird die Flughafenfeuerwehr mit ihrer Drehleiter vor Ort sein, und die eigenen Fahrzeuge sind ebenfalls ausgestellt. Es besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen und mehr darüber zu erfahren. Um 18 Uhr startet die Party mit Markus Bepunkt. Die "heiligen Hallen" können ebenfalls besichtigt werden.

Die Feuerwehren können von Klein und Groß bewundert werden. © Uwe Meinhold

Altstadtfestival

Bautzen - Die historische Altstadt von Bautzen verwandelt sich am Wochenende in ein faszinierendes Farbenspiel aus Kunst, Musik und Geschichte. An vielen Orten sorgen einheimische Künstler, Musiker, Tänzer, Schauspieler und sogar Rittersleute für mitreißende Unterhaltung. Restaurants, Kneipen und Cafés laden zum Verweilen ein. Details zum Programm unter: bautzen.de/altstadtfestival.

Die historische Altstadt von Bautzen. © 123RF/manfredxy

Winzer in Weinböhla

Weinböhla - Alljährlich, am ersten Septemberwochenende, lädt das Winzerstraßenfest in Weinböhla dazu ein, die Vielfalt der regionalen Weine zu entdecken. Auf dem Kirchplatz und in den umliegenden Höfen präsentieren örtliche Winzer ihre Produkte, während Musiker und Künstler für kulturelle Unterhaltung sorgen. Hinter dem Zentralgasthof erwartet euch ein aufregender Rummel mit spektakulären Fahrgeschäften, und der Höhepunkt des Festes ist das beeindruckende Feuerwerk am Sonntagabend.



Natürlich geht es bei dem Fest neben den Fahrgeschäften auch um den Wein. © 123RF/caftor

Ballonfest

Chemnitz - Am Wochenende erwartet die Besucher der Küchwaldwiese in Chemnitz ein faszinierendes Spektakel der Lüfte. Am Samstag (ab 13 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr) präsentieren sich majestätische Heißluftballons, elegante Gasballons und farbenfrohe Luftballons. Viele Highlights von Ballonstarts, beeindruckendem Ballonglühen bis hin zu einem spektakulären "Brillantfeuerwerk" werden geboten. Die Küchwaldwiese wird zur Festbühne mit vielfältigem Programm, Parkbahnfahrten und mehr. Weitere Infos: ballonfest-chemnitz.de.

Besucher können sich auf viele Heißluftballons freuen. © Ralph Kunz

StreetFood

Grimma - "Streetfood on Tour" macht Station auf dem Marktplatz in Grimma. Samstag und Sonntag kann man eine kulinarische Vielfalt von saftigen Burgern über authentische afrikanische Gerichte bis hin zu verlockende Süßigkeiten erleben. Es gibt zudem kinderfreundliche Aktionen, erfrischende Getränke und Live-Musik auf der Bühne. Das Tagesticket kostet 3 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

Für kulinarische Genießer hat das Wochenende auch was zu bieten. © 123rf/bpawesome

Sommerfest

Dresden – Die Johannstadt feiert ihre neue Lili-Elbe-Straße am Wochenende mit einem besonderen Straßenfest. Im Mittelpunkt des Straßenfestes stehen das nachbarschaftliche Miteinander und die harmonische Gemeinschaft der Anwesenden mit ihrer Vielfalt an kulturellen Hintergründen und Lebensentwürfen, sei es bei Musik und Tanz, an der langen Speisetafel oder in zahlreichen Workshops. Die Straße ist für den "Deutschen Ingenieurpreis Straße und Verkehr 2023" nominiert.

Die Kids tanzen bereits auf dem Straßenfest. © Steffen Füssel