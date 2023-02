Das letzte Ferienwochenende steht an! Elf Ausflugs-Tipps für Euren Samstag in Dresden

Die Schulferien in Sachsen gehen an diesem Wochenende zu Ende. Dafür gibt es hier elf Ausflugs-Tipps für Dresden und ganz Sachsen.

Von Annett Daube

Dresden - Der Winter kommt zurück am Wochenende! Wer sich über Schneeflocken freut: Nichts wie raus! Hier kommen unsere Wochenendtipps fürs letzte Ferienwochenende.

Ein abgekartetes Kartenspiel

Dresden - Das Schloss Schönfeld im Schönfelder Hochland wird auch das "Zauberschloss" genannt. Denn hier finden regelmäßig magische Veranstaltungen statt. Am heutigen Samstag kommt Maik Roscher mit einem "Abgekarteten (Karten-)Spiel" und kündigt an: "Du kannst nicht gewinnen, wenn du nicht spielst!" Beginn: 19 Uhr. Tickets gibt's ab 25,30/23,10 Euro unter daszauberschloss.de.



Wird das magische Spiel am Ende wie ein Kartenhaus zusammenfallen? © 123RF/kmarfu

Motetten und mehr

Dresden - Das Ensemble "Sonus aeternus" besteht aus 13 jungen Männern aus dem Kreuzchor, die sich im vergangenen Sommer zusammenfanden, um geistliche und weltliche Motetten von der Renaissance bis zur Moderne aufzuführen. Am Samstag treten sie in der Kreuzkirche auf. Konzertbeginn: 17 Uhr. Besuch mit Erwerb eines Programms für 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.



Galeriekonzert

Pirna - Im Stadtmuseum Pirna (Klosterhof 2) stellt der Gitarrist Friedemann Wuttke am Samstag in einem Galeriekonzert unterm Motto "Sketches" musikalische Skizzen aus Romantik und Impressionismus vor. Beginn: 19 Uhr. Tickets: 14/12 Euro unter pirna.de/pirna-erleben/veranstaltungen.

Gitarrenmusik gibt es am Samstag in Pirna. © Ian West/PA Wire/dpa

Führung im MdbK

Leipzig - Am Sonntagabend geht die Ausstellung "Ludwig Rauch. Porträt und Abstraktion" im Museum der Bildenden Künste (MdbK) in Leipzig (Katharinenstraße 10) zu Ende. Der in Leipzig geborene Fotograf führt am Samstag ab 15 Uhr selbst durch die Ausstellung. Eintritt: 10 Euro.

Szenische Lesung

Dresden - In der Kulturkulisse (Altplauen 19) führen am Samstagabend (19.30 Uhr) die Schauspieler Kati Grasse und Carsten Linke eine szenische Lesung auf. Vorlage ist der Roman "Alte Liebe" von Elke Heidenreich, der von Höhepunkten und gebrauchten Tagen in der Ehe erzählt. Tickets gibt's für 19 Euro unter der Telefonnummer 0351/31469861.

Schauspielerin Kati Grasse ist bei der Lesung mit am Start. © Holm Helis

Boogie-Woogie & Blues

Dresden - In der Dreikönigskirche erklingen am Samstagabend Boogie-Woogie- & Blues-Rhythmen. Ulrike Hausmann ist eine hoch versierte Pianistin, die die Zuhörer mit ihrem Solokonzert begeistern wird. Beginn: 19 Uhr. Karten: ab 12 Euro unter hdk-dkk-de.



Ü30-Party

Bautzen - Eine große Ü30-Party steigt in der Stadthalle Krone (Steinstraße 9) am Samstag. Ab 22 Uhr können die Lausitzer und ihre Gäste auf drei Floors feiern sowie Bühnenshows und Livemusik genießen. Eintritt: ab 7,90 Euro unter stadthalle-bautzen.de.



Party! Über 30 solltet Ihr aber sein. © 123rf/stockbroker

Kultur zum Sonderpreis

Meißen - Im Stadtmuseum (Heinrichsplatz 3) kann am Samstag von 11 bis 17 Uhr Kultur zum Sonderpreis erlebt werden. Für nur einen Euro Eintritt können Besucher alle Ausstellungen betreten - von der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte bis zur Sonderausstellung "Alltag. Aufschwung. Weihnachtszeit".

Rassekatzen-Ausstellung

Lauta - Eine Internationale Rassekatzen-Ausstellung haben die Oberlausitzer Katzenfreunde für das Wochenende im Kulturhaus Laubusch (Hauptstraße 10) organisiert. Von jeweils 10 bis 18 Uhr können die Besucher eine breite Palette von Katzenrassen kennenlernen, sich mit Züchtern und Hobby-Katzenfreunden austauschen, eine Bühnenshow erleben und einen Imbiss genießen. Eintritt: 4/2 Euro.

Katzen-Fans haben an diesem Wochenende etwas zu tun! © 123RF/catchyimages

Maschinenhausfest

Roßwein - Ein einmaliges technisches Kulturgut sind Roßweins letzte Dampfmaschinen. Beim Maschinenhausfest (Stadtbadstraße 40) am Wochenende werden die beiden Maschinen von 10 bis 17 Uhr abwechselnd in Betrieb sein. Zahlreiche Vereine der Stadt Roßwein stellen sich zudem vor und können per Shuttleservice erreicht werden. Eintritt: frei. Spenden sind willkommen.

Klaffenbacher Genusstage

Chemnitz - Das Wasserschloss Klaffenbach verwandelt sich am Wochenende in ein Mekka des guten Geschmacks. Auf den "Klaffenbacher Genusstagen" bieten kleine Manufakturen, Erzeuger und Restaurants ihre hochwertigen Nahrungs- und Genussmittel an. Besuchszeit: 12 bis 17 Uhr. Eintritt: 7,50/5/Familien 18 Euro.