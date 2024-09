Delikatessen, Mangas und Techno: Am Wochenende ist für alle was dabei!

Diese Veranstaltungen in Dresden und Umgebung sollte man sich am Wochenende nicht entgehen lassen.

Von Antje Ullrich

Dresden - Die Wetteraussichten für Sachsen sind am Wochenende golden. Der Schirm kann also beruhigt zu Hause bleiben, wenn Sie zum vergnüglichen Ausflug starten. Denn es ist wieder jede Menge los im Freistaat.

Comic-Fest

Dresden - Die Zentralbibliothek im Kulturpalast lädt am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr zum 15. Dresdner Comicfest ein. Angeboten werden unter anderem Workshops, eine Comic-Kunst-Börse und Ausstellungen. Mit dabei sind auch Zeichner wie Nadia Budde oder Ferdinand Lutz. Comicautor Tobias Vogel alias @kriegundfreitag stellt seinen Jubiläumsband "Gesammeltes Gekrakel" vor. Der Eintritt ist frei.



Ihr wollt euer eigenes Manga Zeichen? In der Zentralbibliothek zeigt man Euch wie! (Symbolbild) © 123RF

Highland Saga

Chemnitz - Dudelsäcke, Weltspitze-Musiker und fantastische Stimmen bringen am Sonnabend um 19.30 Uhr die Bühne der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) zum Beben. Die "Highland Saga - Celtic Night" bringt Hits wie "Wellerman", "You're My Mate", aber auch Klassiker wie "Auld Lang Syne", "Amazing Grace" oder "Loch Lomond", bekannte Rock- und Popsongs mit. Die Karten kosten ab 44,10 Euro. Infos: c3-chemnitz.de.



Fans von Dudelsäcken sollten am Samstag nach Chemnitz. © PR

Ausbildungstag

Dresden - Zum Ausbildungstag von DVB und SachsenEnergie können Schüler und Eltern in die jeweiligen Ausbildungsberufe der Unternehmen schnuppern. Bei der DVB gibt es Samstag von 10 bis 16 Uhr auf dem Betriebshof Gruna (Tiergartenstraße 96) eine Speed-Dating-Runde mit den Ausbildern, bieten Azubis Führungen an und an mehr als 20 Stationen kann man die DVB auch praktisch kennenlernen. SachsenEnergie lädt hingegen von 10 bis 14 Uhr ins Ausbildungszentrum auf der Hahnebergstraße 4. Dort kann man sich in verschiedenen Bereichen austesten und es gibt Vorführungen, zum Beispiel im Holzmast erklimmen.



Bei den DVB und bei SachsenEnergie kann man am Samstag mal reinschnuppern. © Thomas Türpe

Spezialitätenmarkt

Crimmitschau - Beim Mitteldeutschen Käse- und Spezialitätenmarkt auf Schloss Blankenhain in Crimmitschau (Am Schloss 9) präsentieren sich an diesem Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr viele Hersteller mit einem reichhaltigen Angebot an Käse und anderen Spezialitäten, Bio-Produkten und regionalen Lebensmitteln. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Infos: deutsches-landwirtschaftsmuseum.de.



Käse - einfach köstlich. (Symbolbild) © 123rf/lanak

Street Food Festival

Riesa - Europas größtes Street Food Festival macht Station auf dem Gelände der WT Energiesysteme Arena von Riesa. So kann man das ganze Wochenende (Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr) leckere Spezialitäten aus aller Welt probieren sowie Craft Beer und Cocktails schlürfen. Es gibt auch ein Kinderland mit Hüpfburgen und Animation. Eintritt: Tagesticket 4 Euro, Festivalticket 5 Euro, beides inklusive 1 Euro Getränkegutschein. Kinder unter 14 Jahren sind frei.

In Riesa kann man es sich beim größten Street Food-Festival Europas schmecken lassen. (Symbolbild) © 123RF/luckybusiness

Herbstfest

Langenwolmsdorf - Die Ratags-Erlebniswelt lädt am Wochenende jeweils von 10 bis 17 Uhr zum Herbstfest ein, mit großer Tombola, Livemusik von Not & Elend, Kinderreiten und -schminken sowie Bastelmöglichkeiten. Neben Schauwerkstatt, Bastelgeschäft, Modeboutique, Frühlings- und Weihnachtshaus hat auch die Sandmännchen-Ausstellung auf 156 Quadratmeter Ausstellungsfläche geöffnet. Eintritt frei. Infos: www.ratags.de.

TAG24 wünscht euch viel Spaß und ein tolles Wochenende!

