Diese 13 Veranstaltungen hat der letzte Sonntag im August zu bieten

Jede Menge Veranstaltungen warten am letzten Sonntag in diesem August auf Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Dresden - Am Sonntag gibt es trotz Temperatursturz und viel Regen noch jede Menge zu erleben. Diese Veranstaltungen warten auf Euch.

Spielewochenende

Dresden - Im Schloss & Park Pillnitz wird mit dem Pillnitzer Spielewochenende an die barocken Feste von August dem Starken erinnert. Das ganze Wochenende - am Sonntag noch von 9.30 bis 18 Uhr - können Besucher in der Orangerie rund 30 verschiedene Holzbrettspiele ausprobieren. Parallel eröffnet die Ausstellung "Die Spiele des Königs" und das Ringrennkarussell wird vorgestellt und eingeweiht. Eintritt: 12/10 (nur Park 7/6) Euro. Kinder bis 16 Jahre frei.



Chiara (17) testet im barocken Kostüm das Ringrennkarussell. © Ove Landgraf

Wein und Gesang

Langebrück - Auf dem Landgut Hofewiese heißt es am Wochenende "Wein und Gesang", denn das Weinfest, welches Weine aus beliebten Urlaubsregionen anbietet, wird begleitet vom 5. Chortreffen. Am Sonntag gibt es einen Spätfrühschoppen mit Gitarrenmusik ab 11.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Oberlausitzer Leinentage

Rammenau - Edle Kreationen aus Leinen, Naturprodukte und alte Handwerkskunst stehen im Mittelpunkt der Internationalen Oberlausitzer Leinentage, welche am Wochenende im Barockschloss Rammenau stattfinden. Zum Rahmenprogramm gehören Modeschauen, Webstuhl-Vorführungen, Musik, historische Fechtkunst und eine entspannte Zeit auf der Schlosswiese. Eintritt: 10/8/4 Euro.



Falls es regnet, nicht so schlimm. Die Veranstaltung findet im Barockschloss Rammenau statt. © Norbert Neumann

agra-Antikmarkt

Leipzig - Auf dem agra Messeparkgelände in Markkleeberg sorgen unzählige Händler am Sonntag von 8 bis 15 Uhr für Schnäppchen-Stöber-Flohmarkt-Stimmung. Der Eintritt ist frei.



Bahnhofsfest in Lohsdorf

Hohnstein - Großes Hallo beim Bahnhofsfest in Lohsdorf, denn die Schwarzbachbahn feiert ihr 125-jähriges Jubiläum. Am Sonntag können Besucher von 10 bis 18 Uhr das Flair der einstigen Bahn erleben und im Zug mitfahren. An den Bahnhaltepunkten wird für Kurzweil und das leibliche Wohl gesorgt. Eintritt mit Zugticket: 6,50/3,50/Familien 18 Euro.



Möglich, aber nicht nötig: Ein Outfit aus alten Zeiten zum 125. Jubiläum der Schwarzbachbahn. © 123RF/bombardir

Kunsthandwerker-Markt

Nossen - Im Klosterpark Altzella bieten auf dem Kunsthandwerkermarkt noch am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Kleinproduzenten aus der Region ihre Einzelstücke aus Ton, Holz, Leinen, Silber oder Glas an. Live-Musik begleitet den besonderen Markt. Eintritt: 5 Euro.



Die Gäste können sich auf Live-Musik freuen. © Steffen Füssel

Dittersbacher Jahrmarkt

Dürrröhrsdorf-Dittersbach - Es ist Sachsens ältester Landmarkt - der Dittersbacher Jahrmarkt. Es gibt ihn seit 1668 und am Wochenende geht er in die 353. Runde! Auf dem Volksfest-Gelände wird am Sonntag ab 10 Uhr mit Händlern, Schaustellern und Musik gefeiert.

Orgelgeburtstag

Wachau - Eine musikalische Abendandacht in der Kirche in Wachau am Sonntag (ab 17 Uhr) ist dem 111. Orgelgeburtstag der historischen Wachauer Orgel von Baumeister Eule aus Bautzen gewidmet. Die spätromantische, sinfonische Orgel beherbergt das Klangvolumen eines ausgewachsenen Orchesters und wird von Kantor Rainer Fritzsch gespielt.



Auch in Wachau gibt es am Sonntag was zu erleben. © Thomas Türpe

Kreativmarkt

Dresden - Auf dem Kreativmarkt am Sonntag gibt es von 11 bis 17 Uhr auf der Galopprennbahn in Seidnitz alles, was "Selbermacher" brauchen: Stoffe, Garne, Knöpfe, Papier, Perlen und natürlich auch schöne, fertige und außergewöhnliche Waren. Eintritt: 5/3 Euro.

Kuratorenführung

Müglitztal - Fast wie im Märchen: Ein Müllerssohn kauft einem Prinzen ein ganzes Schloss samt Park und Rittergütern ab! Auf Schloss Weesenstein wird die wahre Geschichte während einer Kuratorenführung durch die Ausstellung "Bauer sucht Schloss. Weesenstein in bürgerlicher Hand" am Sonntag um 11 Uhr erzählt. Teilnahme: 12/10/3 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 035027/6260.

Auf Schloss Weesenstein findet die Kuratorenführung statt. © imago/C3 Pictures

Hutkonzert

Dresden - Enna Miau singt über Freundschaft, Mut, Eltern-Sein, Stress und alles dazwischen. Ihr Pop- und Bossa-Nova-Mix berührt und verführt zum Tanzen. Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist sie am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Hutkonzert zu erleben - den Eintritt legt das Publikum per Spende "in den Hut" fest.



Enna Miau singt auf dem Hutkonzert. © Norbert Neumann

Kinderkonzert

Altenberg - Anlässlich des Altenberger Festivals gibt es am Sonntag ein Kinderkonzert mit Simone Sommerland. Das Mitmach-Konzert beginnt 16 Uhr am überdachten Busbahnhof und ist besonders geeignet für Kindergartenkinder. Kinder-Tickets gibt es für 13,70 Euro, Erwachsene zahlen 22,70 Euro: altenbergerfestival.de.

Das erste Altenberger Festival startete am Freitagabend mit einem Comedyprogramm mit Inge Borg (l.) vor der Altenberger Likörfabrik. © Max Patzig

Jazz & mehr

Dresden - Das Quartett "TAU" spielt am Arena-Beach der Ballsport-Arena (Weißeritzstraße 4) am Sonntag ab 18 Uhr bekannte Hits (unter anderem von Michael Jackson oder Depeche Mode) in eigenem Gewand. Das ist tanzbarer Pop, Swing und Latinjazz, Reggae oder Samba. Tickets unter ballsport-arena.de für 28,50 Euro.