10.05.2023 10:00 "Henrietta und die Ideenfabrik": Theaterstück macht Dresdner Grundschüler gesund

So junges Publikum hatte die Comödie noch nie! Mehr als 600 Dresdner Grundschüler schauten sich am Dienstag "Henrietta und die Ideenfabrik" an.

Von Katrin Koch

Dresden - So junges Publikum hatte die Comödie noch nie! Henrietta und ihr Freund Quassel denken auf der Theaterbühne der Comödie über Nachhaltigkeit nach. © Eric Münch Mehr als 600 Dresdner Grundschüler schauten sich am gestrigen Dienstag das AOK-Kindertheaterstück "Henrietta und die Ideenfabrik" an. Im mittlerweile vierten Präventions-Theaterstück der Krankenkasse beschäftigen sich Titelheldin Henrietta und ihre Freunde mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das AOK-Kindertheater für Schulklassen ist seit Jahren fester Bestandteil der Gesundheitsförderung. Fast zwei Millionen junge Zuschauer haben Henriettas Abenteuer seit 2017 in ganz Deutschland besucht. Vor Dresden gastierte das Ensemble bereits in Chemnitz und Zittau.

Infos: aok.de/kindertheater

Titelfoto: Eric Münch