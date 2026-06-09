09.06.2026 10:03 Diesmal geht's um die Wurst: Serkowitzer Volksoper spielt ab Montag in der Saloppe

Vieles spricht dafür, dass die diesjährige Musiktheaterproduktion der Serkowitzer Volksoper eine äußerst rasante Angelegenheit für Künstler und Publikum wird.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Drei Musiker mit knapp 20 Instrumenten, drei Darsteller in 19 Rollen: Vieles spricht dafür, dass die diesjährige Musiktheaterproduktion der Serkowitzer Volksoper eine äußerst rasante Angelegenheit für Künstler und Publikum wird. Die Premiere von "Es geht um die Wurst - eine turbulente Verführung frei nach Mozart" ist kommenden Montag (15. Juni) in der Sommerwirtschaft Saloppe.

Spielen in einer turbulenten Mozart-Vorführung (v.l.): Dorothea Wagner (42), Cornelius Uhle (45) und Fanny Lamers (26). © Eric Münch Schauplatz des Stücks ist ein Rummelplatz, rechts eine Bratwurstbude, links die Theaterbühne für ein fahrendes Theater, das eigentlich Mozarts Oper "Die Entführung aus dem Serail" aufführen soll. Doch die Künstler sind stiften gegangen, nun hofft man auf die Hilfe eines Gaukler-Trios (die gleichzeitig als Puppenspieler und ihre Puppen agieren), während sich an der Würstchenbude ein Querschnitt der Gesellschaft zum politischen Streit einfindet: eine Mittelstandsfamilie, eine Influencerin, Nazis, Pfarrer oder sächsische Muslime. Die Ebenen von Jahrmarkt und Mozart-Oper verzahnen sich, aber optisch getrennt. Auf der schmalen Zirkuswagenbühne eine logistische Herausforderung. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Waldbad Weixdorf feiert 120. Geburtstag - mit besonderem Erinnerungsstück Erstmals greift die Serkowitzer Volksoper in ihrer 16. Sommer-Produktion ein bereits behandeltes Stück auf: "Es geht um die Wurst" ist eine Art Remake des 2015 aufgeführten Stücks "Die Entführung auf dem Jahrmarkt - Mangelwirtschaft in Serkowitz". Regisseur Clemens Kersten inszeniert den erprobten Stoff neu. Das ursprüngliche Libretto von Wolf-Dieter Gööck bleibt dabei erhalten. "Sein Text war damals aktuell und ist heute vielleicht noch aktueller geworden", begründet Kersten.

12 Vorstellungen bis 16. September vorgesehen