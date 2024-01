Dinnershow "Moments" in Dresden: Schöne Spende für die Arche

Die "La Bouche Showgirls" tanzen durch die "Moments"-Show. © Thomas Türpe

Zehn Euro von jeder verkauften Eintrittskarte für die Dinnershow "Moments" am Donnerstagabend an den OstraStudios kommen dem Kinder- und Jugendhaus "Die Arche" am Jägerpark zugute. 350 Gäste genossen die Show - macht 3500 Euro.

"Dass es in Dresden Kinder gibt, für die ein warmes Mittagessen oder eine dicke Winterjacke nicht selbstverständlich sind, ist für mich als Vater erschreckend", so Veranstalter Mirco Meinel (51).

"Das Team in der Arche kümmert sich mit viel Herz um diese Kinder, engagiert sich auch dafür, dass die Kinder in der Bildung nicht den Anschluss verlieren. Ich finde die Arbeit der Archen sehr wichtig und möchte weitere Unterstützer mobilisieren."